Michelin (ancora) senza coraggio Le stelle verdi bisognava scovarle

Primo Piano del 01 dicembre 2020 | 12:30

L

Centinaia di trattorie e osterie meritavano la stella verde

Su 100mila ristoranti, solo 317 stellati, 13 con la stella green

Solo tredici ? Già questo è il nostro punto di partenza

Peccato che le stelle green siano state date solo ai "soliti noti"

La differenza di materie prime si trova nel costo

Non si poteva scovare qualche ristorante con le materie prime a pochi metri?

La collaborazione con The Forkfa crollare il castello

Le Prugne della California

a scelta didi voler premiare con un riconoscimento preciso e visibile, il, la ristorazione con una cucina attenta alla, al territorio, agli sprechi, è da un lato un’abile mossa di marketing; la rossa ogni anno in qualche maniera tira fuori dal cilindro una novità di cui far parlare, dall’altro lato coglie soprattutto in un anno malandato della ristorazione e non solo, un aspetto su cuiCerto, il fenomeno “stelle“ resta pur sempre un appuntamento importante per il settore, ma a nostro modo di vedere alla fine c’è molta, molto marketing. Perché tutto resta più o meno immobile, cristallizzato,su una realtà di oltre 100mila ristoranti in Italia , con alcune categorie, come le pizzerie ancora una volta fuori dal vertice . 13 ristoranti premiati, appunto, con la stella verde, la stella. Alcuni spunti giornalistici parlano di premio ad una sapienza contadina unita alla creatività.È indubbio che la biodiversità del nostro territorio , dalleai pomodorini disia una realtà unica, invidiata in tutto il mondo, una realtà che permette a molti, moltissimi cuochi di esprimere una, quella definita del territorio, eccellente e in molti casi strepitosa, una cucina che partendo da ingredienti diversissimi da provincia a provincia permette anche una creatività che mescolaMa nel nostro paese, nella nostra, questa attenzione ad una cucina green, non è proprio una, sono anni che Slow food insegue il sogno di una sostenibilità,e del territorio con una attenzione dallaal, dalla montagna ai laghi, in cui molti ristoranti, osterie, trattorie ne sono già una interpretazione viva e la guida delle Osterie ne è la testimonianza, mentre, la rossa ne fa una scelta, premia solo 13 insegne. Quasi tutti già stellati, a cui nulla aggiunge se non confermare quello che era ed è già, come il grande Pietro Leeman, o il Don Alfonso, odel St Hubertus, che sappiamo capaci di vivere da sempre in simbiosi con gli ingredienti con leo le erbe aromatiche dei loro orti.La cucina, la gastronomia potrà ripartire se sarà alla portata di unadi un pubblico più vasto, una qualità più accessibile, unasempre più testimonianza di una sostenibilità con l’obiettivo di un cibo migliore per unamigliore per tutti.Tempo fa,, pose l’accento sul fatto che i prodotti che pian piano venivanoe protetti, i famosi presidi Slow Food, erano nell’intenzione originaria, una scelta gastronomica democratica, cioè far mangiare meglio ilPurtroppo oggi non possiamo non constatare che il “popolo“ acquista nei, e i prodotti a Km zero, i prodotti “salvati“ hanno unnon proprio per tutti, spesso identificati come prodotti di, un esempio su tutti; olio extravergine venduto a tre euro nei discount e olio extravergine venduto a 15/20 euro, e non solo, nelle boutique gastronomiche, in cui qualche differenza di qualità probabilmente c’è.Tornando quindi alla nostra Michelin, e mai possibile che nella diversità dei nostri territori, tra le centinaia die spesso, arroccate ai cigli di una valle, di un lago, di un golfo, di una cascina e perché no anche di ungli ispettori non abbiano saputo selezionare e saputo scovare il profumo di unafatta con un grano coltivato a pochi metri, di un formaggio fatto con ildi mucche che pascolano a vista d’occhio, di unpescato da pescatori che lo danno vivo al cuoco, di un pizzocchero fatto con un grano saraceno vero, di un salame o un cotechino di altri tempi, o forse gli insospettabili ispettori non frequentano posti simili? Ivengono scelti solo per il costo del menu? Eppure ci sono anche pizzerie che della mozzarella o del pomodoro, per non parlare della farina, ne fanno una questione di vita e di morte, ed allora perché premiare solo 13 insegne?Certo non si capisce, poi, la scelta di collaborare conche di fatto rischia con le promozioni che offrono di dequalificare l’offerta della ristorazione, promuovere una scontistica del 50% deve far, rispecchia esattamente la stessa dinamica dell’olio nel discount a tre euro, il cibo buono aè un illusione, perché anche laddove esistesse e quindi anche nel ristorante a basso prezzo c’è solo la certezza che la tanto ricercata sostenibilità è fasulla, se debbo fare lo sconto del 50%, comprerò un olio normale, una pasta, una carne di provenienza da allevamenti intensivi, ma di questo faremo un ulteriore approfondimento.Annotiamo con piacere, certo, le diverse anime della rossa, che però vuol essere padrona di tutto, dai Bib Gourmand a 35€, ai ristoranti The Fork con lo sconto del 50%, ai ristoranti sostenibili, all’della ristorazione. Insomma di tutto e di più.Appunto, chiediamo alla Michelin di avere più, di sforzarsi di premiare di più la cucina italiana, di ricordarsi che la sostenibilità, è di fatto patrimonio della nostra cultura, della nostra dieta mediterranea esportata in tutto il mondo.