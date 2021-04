Per le feste la minestra maritata: un classico rivisitato da Luciano Villani

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 09:33

Luciano Villani

Storia di un piatto classico

Tra verdure tipiche e ingredienti scomparsi

La carne di maiale

La minestra maritata rappresenta il matrimonio tra carne e verdura

Solo con i prodotti dell’orto

omplici la riscoperta deie il momento storico che impone a molti ristoratori uno stop forzato, lo chef una stella Michelin,del ristorante La Locanda del Borgo di Acquapetra Resort&Spa di Telese Terme, in provincia di Benevento, ha rivisitato«La minestra maritata – spiega Villani – rappresenta, un'unione celebrata fin dai tempi degli antichi romani. È preparata in occasione delle feste religiose, secondo la più antica tradizione campana per i pranzi di Natale e Pasqua. È la regina delle minestre in una regione in cui la zuppa, come piatto, non è proprio ben vista: durante l’anno mangiare una minestra è quasi sinonimo di malanno, a Natale e Pasqua invece mangiarla diventa un dovere imposto dalla storia».La ricetta nel corso degli anni è stata notevolmente rimaneggiata, eliminando o modificandoneLe verdure tipiche per preparare la minestra maritata sono, tutti ingredienti che conferiscono al piatto una nota amarognola. A queste verdure si aggiungono inoltre tutte quelle che madre natura offre, a seconda del periodo. Esistono quindi due versioni tradizionali della minestra maritata, variazioni che dipendono dalle verdure di stagione:, che si prepara per le festività Natalizie; ed, must per la tavola di Pasqua.Anche la carne utilizzata rimanda alla tradizione contadina, tanto che vengono, come: tracchie, salsicce (ma tipica era la cosiddetta nnoglia, o salame pezzente), e altri tagli poveri.Nella tradizione più antica,dalla forma arrotondata, che venivano adagiate sul fondo del piatto.«La mia – conferma il talentuoso chef stellato campano – vuole essere, che cerca di non tradire l’esplosione dei sapori e l’autenticità di quella tradizionale. Sono consapevole però che le minestre preparate dalle nostre nonne sono ineguagliabili: pure emozioni seduti al tavolo. Ho inoltre la fortuna di lavorare ad Aquapetra, a Telese Terme, e sono circondato da uno scenario naturale incontaminato, un orto naturale lo definirei, dove la disponibilità di erbe spontanee è sorprendente. L’orto che coltiviamo e dove attingo le materie prime va dagli ortaggi più comuni a botaniche locali, consentendomi di arrivare quindi a un piatto composto completamente dai nostri prodotti».