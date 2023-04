Per la Pizzeria Il Poeta, il pomodoro Cirio Alta Cucina è una garanzia

Da studente a imprenditore nel mondo della pizza. Questo per sommi capi il percorso di Gabriele Dazzi, 37 anni, con la sorella Arianna alla guida della Pizzeria Il Poeta a Querceta (Lu). «Ho la laurea triennale in Lingue e la magistrale in Lettere - spiega - Un percorso di studi che non c’entra nulla con la mia professione. Sono finito in pizzeria per mantenermi gli studi. Ho fatto le stagioni e ho imparato. Poi, laureato, mi sono dato un tempo limitato per trovare un altro lavoro, ma la necessità di uno stipendio mi ha orientato dove sapevo come muovermi».





E così il dottor Gabriele Dazzi è tornato in una pizzeria. «Mi sfruttavano, però. Ho preso così la decisione di sfruttarmi da solo e nel 2015 ho aperto Il Poeta dove sono titolare con mia sorella, che mette le mani in pasta». Il loro locale è una pizzeria da asporto che fa soprattutto consegne a domicilio. «Abbiamo deciso di non affidarci alle grandi strutture, ma abbiamo preferito costituire una flotta di scooter interna. Una formula che funziona, tanto che abbiamo aperto un secondo Il Poeta a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore (Lu). Tra i due locali abbiamo una ventina di dipendenti».

Gabriele e Arianna Dazzi, titolari di Pizzeria Il Poeta, hanno scelto Cirio Alta Cucina

Le materie prime non devono mai deludere per la Pizzeria Il Poeta

Non male in otto anni e per chi nella pizza ci si era buttato per non perdere tempo e portare a casa uno stipendio al volo. Il Poeta ha in carta circa 40 pizze tutte orientate alla tradizione. «Vista la vicinanza alla costa ne inseriamo anche alcune con il pesce - spiega - La nostra filosofia privilegia l’offerta di un prodotto che si mangia tutti i giorni. Una pizza bassa con farcitura non gourmet, ma di buona sostanza e dal prezzo onesto. Un ottimo rapporto qualità prezzo».

Il cavallo di battaglia di Pizzeria Il Poeta è Cuor di Pomodoro

Le materie prime devono quindi essere una garanzia per una proposta essenziale, ma che non deve deludere mai le aspettative. Per questo Dazzi ha scelto Cirio Alta Cucina per quanto riguarda il pomodoro e si è messo, per così dire, in cassaforte.

Cuor di Pomodoro: il pomodoro Cirio Alta Cucina si sente

«Certo - puntualizza - senza ombra di dubbio. Non c’è paragone. Il nostro cavallo di battaglia è Cuor di Pomodoro. Corposo, ti fa sentire proprio il pomodoro». La polpa è infatti ricca e cremosa, ad alta resa e con gusto intenso che si sposa a meraviglia con le pizze. «Tra quelle di maggior successo mi piace ricordare la Quattro Stagioni di mare con pomodoro, mozzarella, gamberetti, salmone, frutti di mare e polpo e la classicissima Capricciosa: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi».



Pizzeria Il Poeta

via Aurelia 1198 - 55047 Querceta (Lu)

Tel 345 1717801