Quello che mangiamo deve fare bene a noi e al Pianeta

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 08:00

È

Mentre si aspettano tempi migliori per la ristorazione, si riflette sul rapporto tra cucina e ambiente

Cuochi, protagonisti di un messaggio: un'alimentazione più sana e sostenibile per fare del bene

davvero un periodo difficile. Siamo preoccupati perché questo continuo, oltre ad aver danneggiato ile laa livello economico, ha messo a dura prova gli ammortizzatori della resistenza e l’ha perso un po’ di smalto. Le speranze per la svolta, ormai, sono tutte concentrate sulla , che può rappresentare davvero il cambio di passo, confortato del progredire inesorabile della campagna di vaccinazione. Una situazione di stallo che sta penalizzando non solo il mondo dellaitaliana, ma quello di tutto il continente europeo.è in stretto contatto con tutte le altre, perché bisogna fare fronte comune; loè un collante che ci esorta a proseguire il cammino con ancor maggior determinazione. Grazie ai nostri progetti internazionali possiamo definire uno scenario futuro all’insegna della speranza.Il nostro è un progetto di lungo respiro , che va ben oltre la pandemia. Si è celebrata da poco la 51ª Giornata mondiale della Terra , pensata per sensibilizzare ale alla salvaguardia del pianeta in generale. In quest’ambito anche ie la cucina devono essere protagonisti, ambasciatori di un’, nel senso più profondo del termine. In buona sostanza, quello che fa bene a noi deve fare bene al pianeta, come viene sottolineato con sempre maggior frequenza. La cucina deve essere profondamente, oltre cheEd Euro-Toques si impegna ed è schierata nell’ambito dell’per edificare un sistema alimentare virtuoso , per una filiera “pulita” dal campo e dal pascolo alla cucina, alla tavola. Un impegno in cui ogni attore deve interpretare a fondo il proprio ruolo. La riduzione delle emissioni e degliestensivi sono solo delle macro-tessere di un puzzle globale.Solo negli ultimi giorni Euro-Toques ha affrontato tematiche di rilievo come ilnell’impostazione della strategia Farm to Fork per ladel sistema alimentare e l’etichettatura ambientale nell’ottica di una soluzione per rinforzare le coscienze dei consumatori.Il Covid ci ha imposto un blocco. Ma questo fermo immagine doloroso ci ha consentito di impostare i piani d’azione per affrontare ila testa alta.