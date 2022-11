Sina Chefs' Cup Contest, a Milano la finale tra cuochi stellati

Come coppia, al Sina Villa Medici di Firenze si sono aggiudicati il posto più alto nella classifica della Sina Chefs' Cup Contest e ora si sfideranno in finale per il primo posto assoluto: sono Senio Venturi del ristorante L’Asinello di Castelnuovo Berardenga (Si) e Riccardo Agostini del ristorante Il Piastrino di Pennabilli (Rn). La finale si terrà presso Il Vizio, il ristorante del Sina de La Ville di Milano la sera di martedì 15 novembre.

I cuochi finalisti Senio Venturi e Riccardo Agostini

Da Alessandro Breda a Claudio Sadler, da Daniele Usai a Mauro Buffo, da Igles Correlli a Cristina Bowerman: sono oltre 82 gli chef stellati che sono stati protagonisti in questi ultimi dieci anni delle otto edizioni di Sina Chef’s Cup Contest. Il Sina De La Ville, hotel quattro stelle del gruppo Sina Hotels, si trova a metà strada tra il Duomo di Milano e il quadrilatero della moda, una location affascinante per ospitare la tappa conclusiva

Per questa ultima tappa milanese la giuria è costituita da Mariarosaria Bruno, giornalista di Fine Dining Lovers, Alessandra Ianello, giornalista di Agrodolce, e Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola.

Le proposte culinarie della serata

Per la finale, Venturi e Agostini propongono un menu nato dall’ispirazione di un viaggio intrapreso insieme in Corea. Agostini propone un antipasto che ricorda l’autunno, con i profumi evocativi del bosco: cardoncello maturato, uva acida e anice, mentre Venturi presenta ravioli di capocollo alla brace, crema di porri, pop corn di maiale e porro fritto, tutto giocato su consistenze e sapori contrastanti. Allo chef resident Taro Shimosaka, originario del Paese del Sole Levante e con una grande passione per l’Italia, spetta la proposta del secondo piatto: salmone scozzese, salsa cachi e mizuna, tsukemono di cavolo viola, e per concludere il dessert, matcha e frutti di bosco.

La cucina, un linguaggio universale che unisce popoli e territori

L’ottava edizione ispirata al viaggio del contest che ha avuto per protagonisti gli chef stellati fra i più famosi del panorama nazionale si conclude con l’ultima tappa all’Hotel Sina De La Ville di Milano. Le cene del Sina Chef’s Cup Contest sono state ospitate all’interno dei ristoranti del gruppo Sina Hotels. Da Perugia a Roma, da Venezia a Torino le cene, aperte al pubblico, hanno offerto la possibilità di assistere dal vivo gli chef stellati nella preparazione delle ricette che li hanno ispirati. Al Sina Villa Medici di Firenze, Venturi e Agostini hanno convinto la giuria che li ha premiati con il primo posto in classifica con il punteggio di 96/100 (coerenza con il tema scelto 20/20; complicità` di coppia 20/20; bonta` del piatto 18/20; rapporto qualita` prezzo 18/20; valore estetico ed artistico del piatto 20/20). Hanno così sbaragliato tutti gli chef stellati avversari, che si sono avvicendati nel corso del contest tra i mesi di maggio e ottobre: a Perugia hanno partecipato gli chef Vincenzo Guarino e Giancarlo Polito; a Viareggio gli chef Alessandro Rossi e Maurizio Bardotti; a Romano Canavese (To) gli chef Enrico Marmo e Massimo Viglietti; a Venezia Stefano Vio e Valerio Dallamano; a Roma gli chef Giovanni Vanacore e Luigi Lionetti.

Il voto della giuria

Le proposte culinarie sono state presentate a una giuria costituita, in ogni tappa, da tre esperti del settore (critici enogastronomici, giornalisti, nutrizionisti) e da una giuria garante (composta da tre persone ma che esprimono un unico voto valido).