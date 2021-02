Solare, tenace, non convenzionale: Fabio Campoli si racconta

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 09:30

Fabio Campoli

on oltre 30 anni di esperienza attraverso poliedriche attività incentrate su cultura, ricerca e progettazione gastronomica e ben 20 anni ininterrotti sulle più note reti televisive,, sospinto sempre da inesauribile curiosità e sete di conoscenza.- che ha preso parte alla 13ª edizione del sondaggio Personaggio dell’anno classificandosi 4° - è il fondatore dell’azienda, attraverso la quale fornisce servizi di promozione ed editoriali, organizzazione eventi e consulenze per il mondo agroalimentare e della ristorazione. È inoltre proprietario del marchio di qualitàe direttore della testata giornalisticaHa deciso di credere e investire in un nuovo mestiere al servizio della ristorazione. Proprio per questo è un volto rinomato a livello internazionale, consulente per catene di ristoranti all’estero, nonché Campoli rievoca banchetti storici e scenari gastronomici nei film, da “Mangia, prega, ama” fino a “To Rome with love” di Woody Allen e all’ultimo film con Checco Zalone, “Tolo tolo”.La sua filosofia a tavola, nel lavoro e nella vita si riassume nell’, in una logica in cui l’essenziale è visibile agli occhi di chi vive. Il 2021 si prospetta per lui ricco di tante nuove attività. Lo attendono diversi live cooking show nel corso di webinar e convegni, una nuova scuola di cucina online tutta dedicata al mondo delle carni e tante nuove consulenze. Seguitelo sulle sue pagine social per restare aggiornati sulle sue iniziative alla portata di tutti!Uno stimato veterinarioLa pizza farcita con cicoria ripassata e pomodorini di mia nonna, cotta al forno a legna, con quel profumo inconfondibile di lievito madreIl sesto!Un’anatra farcita di anguille vive per l’allestimento di una scena nel corso della fiction “Roma”, alla quale ho partecipato come food designerIl mio primo motorino per andare a lavorare: prima ci andavo solo a piedi o in bicicletta!Le capesante al tartufo del “Le Cirque” di New York, i deliziosi roast beef serviti con jacket potato ad Hollywood, le tortillas di Città del MessicoL’aria!Indubbiamente gli spaghettiMi tengo sempre aggiornato, ma senza che invadano troppo il mio stile di vitaQualsiasi dolceIl re dei cuochi (e cuoco dei re) Marie-Antoine Carême“Relatività”, opera di Escher del 1953, dove non sempre tutto è ciò che sembra!“Born to be wild” degli SteppenwolfPer informazioni: www.fabiocampoli.it