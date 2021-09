La squadra Euro-Toques capitanata da Derflingher protagonista nel Varesotto

Gli chef Euro-Toques, capitanati dal presidente Enrico Derflingher, sono stati protagonisti di una full immersion varesina. Impegnati prima nell’inaugurazione del nuovo spazio culturale La Cattedrale (a Somma Lombarda) e poi nella presentazione della Futura Volley Giovani, squadra di pallavolo di Busto Arsizio che si prepara a iniziare la stagione 2021/22 nel campionato femminile di A2. «Due eventi a poche ore di distanza che, grazie al lavoro di squadra, siamo riusciti a portare a termine brillantemente», ha commentato Derflingher. In entrambi i casi, la portata principe è stato il risotto Regina Vittoria.

Al centro, Enrico Derflingher, presidente Euro-Toques. A sinistra, Danilo Loris Fusaro. A destra, Michele Pedrazzini

A Somma Lombardo si anima lo spazio culturale La Cattedrale

L’inaugurazione dello spazio La Cattedrale di Somma Lombardo, nelle vicinanze dell’aeroporto di Malpensa, ha sancito anche il recupero di un ex azienda meccanica ormai dismessa riconvertita in centro culturale. «Questo luogo vuole essere un punto di ritrovo per coloro che hanno la passione per l’arte, non solo quella pittorica. Una residenza per artisti che qui possono soggiornare e portare avanti i loro lavori», ha spiegato l’imprenditore Paolo Rovelli. Eventi, performance, mostre e tanto altro attendono di riempire questa location che per l’inaugurazione ha ospitato anche il dj set di Ringo di Virgin Radio, le realizzazioni del writer Raul, il campione di motocross e freestyle Vanni Oddera (che ha già organizzato una giornata di mototerapia all’interno della location). Per loro Derflingher ha preparato il famoso piatto realizzato per la Regina Elisabetta, il risotto Regina Vittoria. Presente anche l’artista Andrea Ravo Mattoni, autore degli affreschi che caratterizzano la location.

Lo spazio artistico-culturale La Cattedrale di Somma Lombarda (Va)
Enrico Derflingher fra l'artista Andrea Ravo Mattoni (a sinistra) e il crossista Vanni Oddera (a destra)
Derflingher, Ravo Mattoni e Dj Ringo all'interno dello spazio de La Cattedrale
Il risotto Regina Vittoria, signature dish di Enrico Derflingher

Cena sotto rete

Poco più tardi, la serata è proseguita al Museo del Tessile, simbolo storico della città di Busto Arsizio. Qui, grazie alla collaborazione con l’azienda di catering Lanzarotti 1967, aperitivo di benvenuto e cena hanno allietato la serata di presentazione di team e staff della Futura Volley Giovani, squadra di pallavolo femminile che disputa il campionato di A2. Protagonista principale, anche in questo caso, il risotto Regina Vittoria di Derflingher: «Di fatto abbiamo realizzato circa 300 risotti in poche ore e in due location diverse. Tutto merito dell’aiuto degli chef Euro-Toques che si sono resi disponibili ad affrontare questa sfida».