Stella Michelin a Stefano Secchi Il segreto: la pasta italiana

Stefano Secchi

In Italia per conoscere i segreti della pasta

Pasta fresca tutti i giorni

Ricette classiche in chiave moderna

che richiama l’Italia brilla nel firmamento di New York:t, e allievo di Massimo Bottura, si è aggiudicato il consenso della Michelin. E la notizia gli è arrivata direttamente da Bottura in videochiamata.Di padre sardo, Secchi è cresciuto a Dallas, in Texas, passando le ore del doposcuola nella cucina del ristorante di famiglia, dove nasce la sua passione per il cibo italiano e, in particolare, per la pasta. Pdove ha perfezionato l’arte con Laura Morandi all’Hosteria Giusti, poi in Piemonte al ristorante All’Enoteca con lo chef Davide Palluda e, infine, a fianco di Massimo Bottura.Da Rezdôra (il cui nome è un termine del dialetto emiliano riguardante le donne che trasmettono la cultura culinaria modenese e preparano una sfoglia perfetta) aperto da Secchi nel 2019 con il socio David Switzer,, come gli strozzapreti, i tagliolini al ragù, gli anolini di Parma e lo gnocco fritto,. Ma affascinano anche piatti come “grandma walking through the forest in Emilia” (nonna che cammina nel bosco in Emilia): capelletti verdi con porri arrostiti e puré di funghi.«Ci siamo distinti da altri ristoranti italiani perché abbiamo un grande rispetto per la tradizione, ma un approccio contemporaneo alla cucina - spiega Secchi a La Repubblica - Per ogni piatto usiamo pochi ingredienti ma li serviamo preparati con tecniche svariate».a pochi mesi dell’apertura di Rezdôra è quasi impossibile prenotare un tavolo, in parte grazie anche alle tre stelle ricevute dal critico del New York Times.