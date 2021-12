Tecnica e territorio nella cucina di Giuseppe Cereda

Il ristorante Cucina Cereda si trova nel centro storico di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, all’interno di una corte cinquecentesca che nel corso dei secoli ha mantenuto immutata la sua straordinaria bellezza. Questa location storica e ricca di fascino si combina armonicamente con gli spazi interni del ristorante, moderni ed essenziali, caratterizzati dalla luce naturale e dalla presenza di quadri astratti alle pareti. Immerso in un’atmosfera confortevole e cordiale, l’ospite può apprezzare al meglio il gusto raffinato di ogni pietanza in un viaggio sensoriale che lo lascia senza fiato.

Giuseppe Cereda

Cucina Cereda rappresenta un elegante intreccio di tradizione e modernità, che si proietta verso il futuro senza però dimenticare il sapore genuino dei prodotti del territorio. La ricerca culinaria di Giuseppe Cereda è da sempre volta a soddisfare il palato dei suoi ospiti con accostamenti originali in grado da far risaltare il gusto di ogni piatto.

Umiltà ed esperienza hanno forgiato un grande professionista

Giuseppe Cereda si avvale di un approccio al mondo dell’enogastronomia umile ma esperto e vanta una capacità espressiva intensa. Conosce la forza della squadra e nutre grande rispetto per la propria professione. Il talento, la tenacia e la determinazione l’hanno guidato durante il suo percorso di formazione. Diplomatosi nel 1989 all’istituto alberghiero di San Pellegrino Terme (Bg), ha conseguito successivamente anche il diploma di sommelier professionista presso l’Ais di Bergamo. Ha collaborato e svolto servizio presso alcuni dei più importanti ristoranti d’Italia, tra i quali La Cantalupa di Vittorio Cerea e La Lucanda di Luca Brasi, dove si è guadagnato il ruolo di sous chef per molti anni. Da maggio 2010 è chef di cucina e titolare del ristorante Cucina Cereda.

Giuseppe Cereda

Un mestiere svolto sempre con passione ed entusiasmo

«La cosa bella - racconta Cereda - è che per me fare il cuoco non è un lavoro: in cucina mi diverto, anche quando mi capita un turno di molte ore di fila. È il massimo della fortuna poter fare il lavoro che si è sempre desiderato, tanto più se lo si fa in casa propria, come nel mio caso. Non saprei dire da cosa questa passione sia scaturita, ma sicuramente tutte le esperienze che ho avuto mi hanno arricchito, formato, e mi hanno guidato fino a dove sono oggi. Ho avuto inoltre dei validi colleghi».

«Quando a vent’anni mi sono avvicinato al mondo del vino - ricorda lo chef - ne sono rimasto affascinato e ho deciso di frequentare il corso per diventare sommelier. È stata una scelta che mi ha dato moltissima soddisfazione, non tanto per il corso in sé, ma per la conoscenza che ho acquisito sul mondo dei vini».

Rigatoni ostriche e vongole al verde

Ingredienti selezionati con cura

«Nel mio lavoro in cucina - sottolinea Cereda - ho sempre cercato di curare la scelta degli ingredienti che vengono utilizzati, dalle materie prime più basilari come il burro e la panna - per cui mi sono affidato a un’azienda solida e di qualità come Debic - fino ai prodotti più ricercati che sono allevati o coltivati principalmente nella nostra provincia, come la pecora gigante bergamasca o il mais spinato della val Gandino».

RICETTA: Rigatoni al verde vongole e ostriche

Cucina Cereda

via Piazzini 33 - 24036 Ponte San Pietro (Bg)

Tel 035 4371900

www.cucinacereda.com

www.debic.com/it