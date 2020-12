Testardo, permaloso, tenace: Damiano Scaglione si racconta

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 12:01

cresce a Mantova in una famiglia di origini contadine dove apprende l’importanza della tradizione culinaria e vinicola. Già all’età di 8 anni comincia a dare una mano in casa passando molto tempo ai fornelli. Decide poi di seguire altre strade e percorsi formativi. Mai avrebbe pensato di fare il cuoco di professione fin quando non si è trovato ad aiutare un amico nel suo locale.Fa tappa a Mantova e Verona con una breve sosta in Francia. Passa 5 anni nel Regno Unito dove, dopo diverse esperienze, ha il privilegio di lavorare sotto l’insegna di Petrus. Qui apprende rigore, precisione, rispetto per la gerarchia, vede ingredienti e accostamenti sconosciuti e impensabili, lavorazioni tecniche complesse. Nel frattempo viaggia per lavoro in Asia e segue corsi di fermentazione, essiccazione e affumicatura. Poi una breve sosta in Australia a Sydney con,top ristorazione fine dining italiana e francese.Rientra in Italia e approda al wellness hotel Engele collaborando con, una. Da lui apprende la ricerca, l’uso completo della materia prima sostenibile, scopre erbe spontanee e aromatiche, grani, radici e tuberi rivalutando prodotti e ricette dimenticate. Nel frattempo collabora anche con Kempisky al San Clemente Palace a Venezia e all’Hotel Terme Antoniano a Padova. Adesso è ala Nalles (Bz). Qui è partita una sorta di sfida e un nuovo concetto, naturalmente fine dining.Un architetto o un designerFarina di castagne. Sin da piccoli si mangiava un dolce tipico fatto appunto con farina di castagna e rosmarinoOlfattoI piatti più semplici a volte sono quelli più difficili, anche una pasta al pomodoroGiradischi e una decina di viniliCarbonara, lasagna e agnello scottaditoGuanciale, burrata e uovaNutella e pan briocheDiciamo che aiutano molto e permettono grandi trasformazioni della materia prima, ma, ciò restando, alcune cose è giusto mantenerle come si usa dire "alla vecchia maniera"Spero di meritare il paradisoTutte quelle persone che non hanno mai creduto in me“Metamorfosi” di Escher“The Passenger” di Iggy PopPer informazioni: www.rosenbaum.it