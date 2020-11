Vincenzo Guarino torna a Napoli «La ristorazione? Cambia in fretta»

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 12:16

, chef campano pluripremiato, chiude un capitolo felice e di successo della sua carriera, quello che lo ha visto executive chef presso il Mandarin Oriental Lago di Como . È tornato, almeno per il momento, a casa sua in Campania e abbiamo avuto una piacevole ed interessante conversazione.Sì, hai detto bene; non sono più su lago di Como da una settimana. Sono a Napoli con la mia famiglia. Adesso mi prenderò due mesi di riposo e riflessione e poi da gennaio vedrò dove andare. Per adesso mi godo la mia famiglia.Esatto. È un periodo di osservazione e considerazione. Voglio capire anche dove andrà la ristorazione che tanti danni sta subendo dalla pandemia. Sta cambiando il modo di mangiare e dormire fuori casa. Sicuramente si tornerà alla. Sarà anche più semplice fare la La delivery, mi esprimo così, farà il botto ! Siamo noi in Italia a non essere ancora abituati, ma in Europa c’è già da almeno 10 anni. Torneranno di nuove le strutture piccole e medie che hanno tanto verde, i glamping già presenti nel Nord Europa. Vedremo un nuovo agriturismo e locande di 15 camere con grande materia prima e tutto ecosostenibile. Tutto cibo davvero a km zero e non più le tante chiacchiere del recente passato. Nelle loro strutture le verdure proverranno dall’orto, gli animali saranno da cortile e l’energia sarà prodotta con pannello solare. Giammai casualmente, caro Vincenzo, laci ha visto lungo sulla stella green. Vedrai, torneranno le botteghe di una volta, quelle belle salumerie/gastronomie che ti fermi per farti fare all’istante davanti a te un panino con mortadelle e provola. Queste piccole botteghe avranno dalla loro anche il vantaggio di una più semplice gestione del personale, essendo in prevalenza a conduzione familiare. Adesso davvero i soldi non ci sono e i ristoratori stanno avendo grosse difficoltà. Tanti locali stanno chiudendo definitivamente. Si parla, al momento, di circa 7mila attività chiuse . Nel mentre, tengo a precisare per esperienza diretta, gli hotel di lusso non hanno problemi perché i ricchi continueranno a poter spendere, come hanno fatto fino ad ora ed invece ci saranno i poveri che non potranno neanche mettere il pane a tavola.Sì, anche perché hanno spazio esterno, poche camere e sarà più facile anche per il discorso del distanziamento tra le persone. Questo discorso del distanziamento ce lo porteremo per molto ancora, vedrai. Ci saranno anche questi glamping, sorta di mix tra hotel e campeggi, con camere a bolla. Stanno avendo un grande successo in Nord Europa, come ti ho già detto, e adesso stanno arrivando anche in Italia.Io ho preso 4 stelle Michelin in 4 ristoranti diversi.Io penso che sono entrambe le cose.Sì, perché tutti gli chef, stellati e non, si stanno organizzando con loro piatti e loro dolci resi disponibili su piattaforme di e-commerce, come pure renderanno disponibili prodotti che loro usano nelle loro cucine, tipo olio e pomodoro. Comunicano queste nuove proposte sui loro siti e sui loro social e vedo che stanno avendo un grande riscontro.Ci sono tantissime chiusure ma sto vedendo anche qualche apertura. Qui il concept vincente è il locale polivalente, attrattivo per target diversi con proposte differenziate: lama anche piatti dalla cucina, ma anche cocktail.Ah, certamente. Dal mio punto di vista sta cambiando anche molto velocemente.Il mio consiglio a costoro è di farsi trovare preparati per quella che vorrei definire la cucina rivoluzionaria.Sto facendo una bella pizza di scarole, era da molto che non la mangiavo, caro Vincenzo, vuoi favorire?Lacrima Christi rosso.Sicuramente, caro Vincenzo, adesso mi prendo questa pausa e l’anno nuovo si vedrà.La pausa, ne siamo persuasi, sarà breve!Per informazioni: www.vincenzoguarino.com