Visionaria, indomita, ingegnosa Alessia Uccellini si racconta

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 06:35

A

Alessia Uccellini

si definisce “ architetto del gusto ”, con una laurea sui restauri alla Galleria degli Uffizi, un diploma di master “Le Rotte del Gusto” in turismo enogastronomico e prodotti di nicchia (da cui è nato il libro “”), un diploma da sommelier Ais, un diploma da degustatore d’olio Aicoo-Associazione italiana Conoscere l’olio d’oliva. Dal 1998 al 2003 collabora agli allestimenti delle mostre e ai cataloghi della Galleria degli Uffizi, fino a quando il, il ristorante di famiglia fondato nel 1807 a Sansepolcro (Ar), ha bisogno di lei.Così passa a pentole, fornelli e mestoli. L’amore per la cucina antica la porta a scrivere un altro libro con Nicoletta Cosmi, “” e alla collaborazione con trasmissioni televisive. “A tavola con la storia” per Sky Alice, “Uno Mattina”, “Linea Verde”, “Mezzogiorno in famiglia”, “La prova del cuoco” e l’Eco-cucina di “Geo” su Rai 3.Insegna alla facoltà di Lettere di Arezzo, all’Accademia del Gusto di Arezzo, alla Purdue University di Fort Wayne, Indiana, alla Seattle University con la Luca Pacioli Society, all’Università di Kyoto. È relatrice in diversi convegni sulla cucina antica e giurata in varie competizioni. Collabora con l’Accademia italiana di gastronomia storica, con la Federazione Cuochi Toscani, con la condotta Slow Food della Valtiberina ed è coinvolta in progetti come la Strada dei sapori e del vino e gli Orti del tempo. Intanto, segue con passione il ristorante e gestisce una famiglia con 4 splendide bambine di 10, 8, 6 e 4 anni. Per questo si è spesso meritata il titolo di “”.Un’attriceLa crema di risoLa vistaLa galantina di pollo con gelatina naturaleIn un albergo con ristorante stellato con terme e spaL’impasto dei crostini toscani ai fegatini, la panzanella e il gelatoIl latteIl millefoglie alla crema e i tortellini in brodoOdio e amorePrugne bollite e pasta alla pomarolaEsagero: mio marito e le bambine, mio fratello, gli amici cari, i miei genitori e i miei nonni che non ci sono più“Le tre età della donna” di Gustav KlimtUn misto fra “Viva la pappa col pomodoro” e “Rossetto e cioccolato”Per informazioni: www.ristorantefiorentino.it