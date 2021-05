Vivalda racconta la sua cucina: «Gli ortaggi non mancano mai»

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 08:30

Gian Piero Vivalda

è nato e cresciuto a Cervere (Cn), fin da piccolo appassionato di. Oggi è chef due stelle Michelin del ristorante, nel suo paese natale. Insieme al nonno Gian Piero inizia ad aiutare la famiglia nella preparazione del servizio e nella gestione del. Gian Piero frequenta la scuola alberghiera di Mondovì e durante le vacanze invernali lavora nelle più note stazioni sciistiche invernali: St. Moritz, Cortina, Limone Piemonte. Nel 1988 finisce la scuola alberghiera e lavora in Europa prima di decidersi a tornare a Cervere per gestire l'azienda di famiglia.Ne diventa proprietario nel 1994, quindi decide di allargare le proprie esperienze e se ne va ina lavorare. Allievo di, cresce con nuove idee in materia di cucina. Così a Cervere eccelle nell’elaborazione di unae innovativa, che utilizza sia prodotti locali che ingredienti "novità". Nel 2003, Gian Piero ottiene la sua primae nel 2010 la seconda, oltre a molti altri premi nazionali.Principalmente ai mie nonni paterni che gestivano il ristorante di famiglia prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche ai miei nonni materni, che erano coltivatori e produttori di verdure nella valle Cerverese, che accompagna il corso del fiume Stura... Penso a porri, peperoni, zucchine, pomodori e tanti altri ortaggi.È stata decisiva per la ricerca e l'organizzazione delle varie partite di cucina e del personale di, oltre che per i continuida fare di volta in volta per le attrezzature e l'abbellimento della dimora. Non è infatti casuale il nostro ingresso sia nell'associazione “” che ne “”. Questo nostro percorso ci ha portato al conseguimento della prima e della seconda stella.I prodotti del nostro orto, colonna portante della nostra impostazione sia culinaria che culturale. Un altro must nelle nostre preparazioni è l', con la sua straordinaria e unica semplicità.Non è agevole scendere nello specifico; diciamo che sta a noi far fruttare al meglio questo lungo, per affrontare ilcon rinnovato entusiasmo e voglia di fare.Spirito di appartenenza alla, voglia di crescere e migliorarsi, curiosità, sacrificio e serietà.L'Uovo in cocotte al tartufo bianco d'Alba e la Niçoise a Cervere, due delle mie creazioni più riuscite che mi contraddistinguono e non lasciano dubbi su chi io sia e sulla mia cucina.Probabilmente comincerei ancora prima a stare in cucina, non si è mai troppo precoci. In età verde l'interiorizzazione di stili, esempi e valori portanti è amplificata.In Vespa in giro per l'Italia, dallafino al, a visitare campi di piante officinali, vigneti, uliveti, andando alla ricerca di antiche verdure di nicchia, formaggi d'eccellenza. Cercherei di approfondire ancora di più la filiera gastronomica italiana. Seguirei sostanzialmente l’ esempio della Inalpi di Moretta , che da anni investe nella ricerca e nello sviluppo nell’ambito del conferimento del latte per la trasformazione in burro di centrifuga piemontese e formaggi d'eccellenza.Per informazioni: www.anticacoronareale.it