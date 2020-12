Come far ripartire bar, pizzerie, pub e ristoranti? Arriva un corso online per il settore

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 10:24

Pronti per il cambiamento è un percorso di formazione di ampio respiro

Un percorso di formazione online per ripartire

“ La messa a punto per la ripartenza ”: una guida per presentarsi alla riapertura capaci di affrontare il cambiamento attraverso una modalità di lavoro rinnovata, un nuovo approccio e un set up differente.

”: una guida per presentarsi alla riapertura capaci di affrontare il cambiamento attraverso una modalità di lavoro rinnovata, un nuovo approccio e un set up differente. “ Delivery e asporto ”: per affrontare e comprendere appieno due modalità fondamentali per lo sviluppo del fatturato e rilancio del business.

”: per affrontare e comprendere appieno due modalità fondamentali per lo sviluppo del fatturato e rilancio del business. “ Ricostruire lo staff ”: per apprendere gli strumenti necessari per ripensare e riorganizzare lo staff del locale in base al nuovo modello di business.

”: per apprendere gli strumenti necessari per ripensare e riorganizzare lo staff del locale in base al nuovo modello di business. “Dall’orzo al bicchiere”: un corso che aiuta ad ampliare le conoscenze di base sulla birra e sull’arte della spillatura partendo dalle materie prime, passando dal processo produttivo, per arrivare al servizio e al consumatore finale.

a marzo a giugno 2020 ladiha subito una battuta d’arresto del -22%. Di riflesso, anche la ricchezza generata lungo tutta laè crollata, nel primo semestre 2020, del -22,7% (circa 900 milioni di euro) rispetto al primo semestre 2019.Un valore pari a 1,6 miliardi di euro sul potenziale stimato per il 2020, viste le performance positive dei primi due mesi dell’anno, in linea con i trend precedenti. L’ha perso 1.373,9 milioni di euro che corrispondono a 21miladilungo la filiera in soli 6 mesi (fonte: Osservatorio Birra).Per cercare di guardare avanti a questadispecializzato nel canale Horeca, nato con l’obiettivo di migliorare la professionalità deglisu tutta ladel punto di consumo, scende in campo con una risposta concreta: undi formazione specifico perin tutta Italia. Un percorso che guarda oltre la birra, per offrire un sostegno concreto, diretto a 830mila dipendenti e oltre 300mila imprenditori del settore più colpito.“Pronti per il cambiamento” è, dunque, un percorso di formazione di ampio respiro concepito per dare agli operatori del settore gliper affrontare un mercato profondamente cambiato, dove innovazione, competenze e capacità gestionali faranno sempre più la differenza. In questa fase in cui i professionisti dell’Horeca (dagli imprenditori ai dipendenti di bar, pizzerie, ristoranti…) si trovano, infatti, ad affrontare una situazione estremamente complessa, Università della Birra ha pensato di sostenerli in modo efficace attraverso l’accesso alla suadidove sarà possibile seguirefondamentali per supportare il proprio business:Per informazioni: www.universitadellabirra.it