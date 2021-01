Ifse, primo open day virtuale il 24 gennaio sui canali social

Pubblicato il 17 gennaio 2021 | 13:33

La sede Ifse a Piobesi Torinese

n questo inizio 2021, l’Accademia di alta cucina e pasticceriadi Piobesi Torinese (To) non rinuncia a presentare la struttura e i piani formativi ai futuri studenti. Per quanto Ifse abbia sempre privilegiato incontri individuali in cui accogliere i singoli studenti con la propria famiglia, per rispondere in maniera mirata e personalizzata a domande, dubbi e curiosità, in un momento storico in cui gli spostamenti possono risultare difficili, invita tutti al suoL’evento si terrà. L’appuntamento è sui canali social Ifse, in particolare sullae sullaa cui si potrà accedere senza registrazione, ma semplicemente cliccando “mi piace” e seguendo pagina.Guidati dalla responsabile marketing Ifse , studenti e famiglie potranno assistere a un tour dei laboratori dell’accademia al termine del quale sarà illustrata l’offerta formativa per l’anno accademico 2021.Le iscrizioni per i corsi 2021 sono aperte e i posti per le edizioni dell’8 febbraio () e 8 marzo () sono limitati.Per informazioni: www.ifse.it