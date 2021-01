Giovani chef, serve più formazione su fiscalità e gestione del business

Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 17:21

I risultati del monitor S.Pellegrino: il 22% dei giovani chef non è occupato

I risultati dell’indagine

Il ruolo della formazione per i giovani chef





Il futuro della professione

Focus Italia

spettative e bisogni deiinternazionali compongono le evidenze del S.Pellegrino Young Chef Academy Monitor 2021. Il documento, stilato dain collaborazione consi è posto l’obiettivo di cogliere e analizzare la percezione e le opinioni dei cuochi di età compresa tra 18 e 34 anni in relazione alle loro condizioni di lavoro e alle lorofuture.L’indagine ha coinvolto centinaia di chef in tutto il mondo individuati fra gli attuali e precedenti candidati al progetto S.Pellegrino Young Chef, e attraverso le piattaforme online di FDL, The World’s 50 Best Restaurants, Identità Golose, Alma e Gronda. Circa il 62% dei partecipanti sonoche lavorano da oltre 8 anni su una media didi circa 22 anni di attività per iA livello lavorativo, il 2020 si conferma un anno negativo: poco più del 30% degli intervistati sta percependo il consueto, mentre il 22% risulta non occupato, situazione principalmente dovuta alla. Permane comunque una certa dose dinonostante il contesto: il 56% di coloro che sono non occupati o lavorano a tempo pieno, ma a reddito ridotto, è fiducioso di trovare presto un nuovo lavoro, mentre più del 70% è sicuro che lavorerà nel settore negli anni a venire e circa il 60% spera di aprire undi proprietà in futuro.Per quanto riguarda laprofessionale, sebbene l’educazione sia considerata un’attività chiave per affrontare le future sfide del settore, solo il 54% degli intervistati partecipa aad hoc (peraltro in modo saltuario o solo raramente). Il motivo? Essenzialmente di natura economica. Il 67% del campione non può permettersi idi un tale investimento. Ma la volontà di saperne di più non manca. Soprattutto in ambitoe di business management , oltre a marketing e comunicazione.«La ricerca ha messo in evidenza elementi di positività, fiducia e ambizione. Ha mostrato che i giovani chef sono desiderosi di apprendere, anche se ostacolati dai costi elevati e da un’offerta formativa non sempre adeguata alle aspettative. Ecco perché è così importante offrire loro un programma completo, gratuito e permanente», ha commentato, portavoce di S.Pellegrino Young Chef Academy.Guardando al proprio futuro professionale, gli chef intervistati sono concordi nel ritenere che il settore sia ormai giunto a un punto di. Per il 47% degli intervistati la pandemia non ha fatto altro chesituazioni già in atto da tempo come, ad esempio: lo sviluppo dellae la necessità di introdurre pratiche sostenibili (indicata da circa il 52% del campione), la necessità di soddisfare idi un pubblico sempre più preparato ed esigente (45%), l’introduzione di innovativi modelli di business per la ristorazione (23%), maggiori opportunità formative (21%) e maggiori(19%).I risultati dell’indagine condotta su scala internazionale propongono dati percentuali che corrispondono in linea di massima al percepito degli. Questi ultimi sono fra coloro che attribuiscono in generale maggiore importanza al tema della formazione: per un giovane chef italiano su quattro nuove opportunità formative rappresentano la chiave per superare la crisi. Meno attenzione, in questo momento, è dedicata al tema dei nuovi modelli di business a cui solo il 13,2% fa riferimento rispetto al 23% degli intervistati su scala internazionale.