Torna in onda la Cucina di Longino tra grandi chef e produttori

Il baccalà Giraldo viene pescato all’amo nelle limpide acque dell’Islanda e delle Fær Øer





La Cucina di Longino, presentato danell’autunno 2020, torna con grandi ospiti e con un’evoluzione della formula di lancio. Il nuovo ciclo di appuntamenti prevede, infatti, il lancio della “” presentata a fine 2020, sottoforma di piattaforma digitale(in italiano e inglese) condedicate sia ai professionisti sia agli amatori. Primo appuntamento il 22 febbraio con ile due grandi ospiti: dall’Italia chefe dalla Spagna, chef e professore.Prestigiosi chef italiani e internazionali e grandi produttori sono chiamati a condividerecon il pubblico, attraverso una serie di temi legati a prodotti di eccellenza, che verranno approfonditi attraverso dieci collezioni da sei video ciascuno. Il lancio di ogni collezione tematica di video viene affidato a una puntata in diretta Facebook : si parte il 22 febbraio con il primo appuntamento, un’occasione per scoprire i consigli del produttore e le ricette studiate dagli chef ospiti Luigi Taglienti, una stella Michelin per il ristorante Lume a Milano, Ángel Fernández de Retana, chef e professore al Basque Culinary Center di San Sebastián e Giorgio Guglielmetti, company chef di Longino.Il Baccalà Giraldo è l’assoluto protagonista del primo episodio in diretta e del primo ciclo di video tecnici tematici de La Cucina di Longino 2021, una materia prima che nasce eccellente e diventa straordinaria grazie allo sviluppo di processi di lavorazione in grado di elevarla a ricercato prodotto per la preparazione di piatti gourmet. Sulla piattaforma internazionale firmata Longino & Cardenal sono sei i video dedicati al Baccalà Giraldo e alla sua valorizzazione, di cui uno di ampio approfondimento totalmente incentrato sul prodotto per voce dello stessoPer l’Italia, il professionista chiamato a sviluppare il primo tema è lo chef, premiato nel 2007 con la stella Michelin. La sua cucina, fortemente italiana con solide radici nella sua Liguria, racconta l’ingrediente attraverso un linguaggio contemporaneo, dove lenel cassetto della memoria trovano nuova vita attraverso una visione del tutto personale.Per il Baccalà Giraldo, Taglienti ha creato uncompleto, suddiviso in due video di approfondimento: la matrice dell’ingrediente si trasforma di volta in volta in una serie di piatti e di preparazioni che si susseguono per raccontare una storia di eccellenza eUn terzo video è dedicato allo sviluppo delle ricette studiate dall’ospite internazionale, dalla Spagna, chef e professore al Basque Culinary Center di San Sebastián, che ha preparato due piatti utilizzandodi baccalà.Giorgio Guglielmetti, company chef di Longino & Cardenal, chiude il cerchio, protagonista di un video dedicato alle tecniche di cottura per valorizzare il Baccalà Giraldo, dalla tempura all’olio cottura, dal vapore alla padella. Insieme alle cotture, Guglielmetti si dedicherà anche allo sviluppo di quattro ricette a base Baccalà Lomo Especial.La prima puntata in diretta Facebook è fissata alle 18 di lunedì 22 febbraio. Il conduttore, speaker radiofonico, accompagnerà gli spettatori alla scoperta della nuova iniziativa di Longino & Cardenal, dando la parola ai professionisti e, allo stesso tempo, incuriosendo il pubblico con piccole e golose anticipazioni. Lae aperta a tutti e, per collegarsi, è sufficiente andare sul profilo Facebook @longinoandcardenal.L’obiettivo del progetto “La Cucina di Longino” è contribuire a diffondere ladel cibo e la conoscenza delledi alta e altissima qualità, sia tra i professionisti sia tra gli amatori, pertanto Longino & Cardenal ha scelto di assegnare a ciascun video un valore monetario estremamente popolare, per agevolare la diffusione del progetto e generare interesse presso tutti i pubblici.L’utente può scegliere se acquistare unsingolarmente, oppure optare per iltematico completo: ciascun video professionale ha un costo al pubblico di soli 3,90 euro, mentre i video amatoriali hanno un costo di 1,90 euro ciascuno. Il pacchetto completo di sei video per ciascun tema ha invece un costo di 14,90 euro.Il baccalà Giraldo viene pescato all’amo nelle limpide acquee dellee lavorato direttamente a bordo nel classico taglio a libro aperto. Portato entro 12 ore negli stabilimenti di salatura, comincia qui la magia del suo processo di: prima viene immerso in acqua e ghiaccio, poi passato in salamoia e infine nel sale secco della migliore qualità. La stagionatura sotto sale a temperatura controllata dura diversi mesi, al termine dei quali viene tagliato in parti uniformi per garantire una dissalatura omogenea.Per liberare ildalla suadi sale che lo ha preservato per così tanto tempo, Giraldo ha scelto di usare solamente acqua ferma e ghiacciata, un processo che può durare anche 12 giorni, ma più rispettoso: la gelatina del pesce – ovvero l’allumina che compone la sua parte grassa e che ne determina il pregio organolettico – non si disperde e grazie alladell’acqua, anche la carica batterica rimane immutata e permette di non aggiungere additivi di. Una volta riemerso, il baccalà viene fatto sgocciolare per almeno 24 ore in frigorifero, cosicché alla fine 1 kg di baccalà sia effettivamente 1 kg di baccalà.Il risultato è un, sempre del medesimo sapore, sempre con le stesse pezzature, sempre con identica compattezza. Non solo, per evitare qualsiasi rischio di spreco I Giraldo dissalano solamente su ordine del cliente, e hanno riservato a Longino alcune vasche dedicate dove in 12 giorni il prodotto viene preparato in esclusiva.Per informazioni: www.shoplongino.it/la-cucina-di-longino/