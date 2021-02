Le videolezioni di dieci chef stellati campani per gli alberghieri di tutta Italia

Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 18:29

Paolo Gramaglia (foto: Ildenaro.it)

Si impara via Facebook

quindi uscimmo a riveder… gli stellati. Dal 17 febbraio dieciillumineranno la didattica a distanza degli studenti degli istituti alberghieri d’Italia con le videolezioni interattive completamente gratuite di “Stellati per la”.Ad aprire il nuovo format ci sarà, il 17 febbraio alle 17 lo chef stellato, del Ristorante President (Pompei, Na) , delegato campano per l’AssociazioneL’idea è semplice ed efficace: se la vecchia alternanza(definita dall’acronimo Pcto - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) oggi è ferma causa-19, si può tornare a imparare ai fornelli attraverso le dirette Facebook.È questo, infatti, il servizio che la rinomata impresa campana, con 150 anni di gloriosa storia alle spalle, intende offrire agli studenti da casa, quelli che un giorno vorranno formarsi e diventare chef o maestri pasticcieri. L’obiettivo è chiaro: fornire un’esperienza extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità, favorendo la comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuoe una crescita personale reciproca, nonché valorizzando le aspirazioni, gli interessi e gli stili di apprendimento.Ilbuono della gastronomia si trasferisce perciò in rete, sfruttando le sue enormi potenzialità, e si affida alle dirette Facebook per istruire, con lezioni diad hoc, i futuri professionisti dalle Alpi alla Sicilia. Che siano ragazzi degli alberghieri residenti in zone rosse, arancioni o gialle poco importa, perché in qui contano solo tre colori: il verde, il bianco e il rosso della cucina italiana, apprezzata ed amata in tutto il mondo col suo immensoenogastronomico.Appuntamento il mercoledì pomeriggio in diretta dalla pagina facebook.com/casolarohotellerie con le lezioni di alta cucina tenute da questi speciali visiting professors.