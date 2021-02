Credito Adesso Evolution: finanziamenti per ristoranti, bar e hotel

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 13:02

A

partire dal 1° febbraio 2021, è possibile nuovamente presentare domanda per l’ottenimento di finanziamenti per imprese e partite Iva.finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese e professionisti (anche bar, ristoranti ed hotel) della Lombardia con la concessione di. La misura di finanza agevolata è strutturata come un co-finanziamento die un istituto bancario convenzionato (50%-50% o 40%-60%). A fronte della delibera positiva di entrambi i co-finanziatori, sul tasso di interesse quotato dalla banca, Finlombarda eroga un contributo a fondo perduto a saldo degli oneri finanziari, fino a un massimo del 3%.Il finanziamento si configura dunque come un(spese di istruttoria, costi per la garanzia, spese di incasso rata ecc.). L’agevolazione è ricompresa nel Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (Temporary Framework), non grava quindi nel regime de minimis.

A chi si rivolge

Il bando si rivolge alle imprese, in qualsiasi forma costituite, attive da almeno 24 mesi e appartenenti ai settori segnalati da Finlombarda:

manifatturiero,

servizi alle imprese,

costruzioni,

commercio all’ingrosso,

commercio al dettaglio, alloggio,

attività dei servizi di ristorazione e somministrazione,

stabilimenti termali,

parchi di divertimento,

servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili.

Possono inoltre presentare domanda gli studi associati e le partite iva attivi da almeno 24 mesi. Per entrambe le categorie si richiede di avere una media ricavi nell’ultimo biennio di almeno 72.000 €. Tutte le domande sono soggette a un’istruttoria economico-finanziaria volta a verificare la solvibilità dell’impresa richiedente il finanziamento.

Possono presentare domanda di partecipazione a Credito Adesso Evolution:

- imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila dipendenti (Pmi e midcap) operative da almeno 24 mesi in Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di almeno 120 mila euro e appartenenti a uno dei seguenti settori:



a. settore manifatturiero lett. C;

b. settore dei servizi alle imprese:

J60: attività di programmazione e trasmissione

J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;

J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;

M69: attività legali e contabilità;

M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;

M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;

M72: ricerca scientifica e di sviluppo;

M73: pubblicità e ricerche di mercato;

M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;

N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;

N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;

N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;

N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;

H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;

c. settore delle costruzioni lett. F);

d. settore del commercio all'ingrosso:

G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i sottodigit;

G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:

G46.1: intermediari del commercio;

G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;

G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;

G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;

G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;

G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;

G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.

e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici:

G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;

G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;

G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;

f. settore I55: Alloggio;

g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;

h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:

Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili.

i. settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento limitatamente a:

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici

j. settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a:

S 96.04.2 Stabilimenti termali

- liberi professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro.



- studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro.



Co-finanziamenti: caratteristiche

importo : compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le Pmi, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per le midcap, tra 18 mila e 200 mila euro per professionisti e studi associati, e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;

: compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le Pmi, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per le midcap, tra 18 mila e 200 mila euro per professionisti e studi associati, e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda; durata : tra 24 e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24 mesi)

: tra 24 e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24 mesi) rimborso : amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante (scadenze fisse di rimborso il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno)

: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante (scadenze fisse di rimborso il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno) tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varia in funzione della classe di rischio assegnata all’impresa secondo la tabella che segue:

Classe di rischio Range Margine applicabile 1 0 - 200 bps p.a. 2 0 - 250 bps p.a. 3 0 - 325 bps p.a. 4 0 - 525 bps p.a. 5 0 - 600 bps p.a.

garanzie : non sono richieste garanzie di natura reale. Potranno essere richieste garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia/altra garanzia pubblica. I finanziamenti con un importo massimo di 150 mila euro potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia Cdp.

: non sono richieste garanzie di natura reale. Potranno essere richieste garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia/altra garanzia pubblica. I finanziamenti con un importo massimo di 150 mila euro potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia Cdp. erogazione del finanziamento : in un’unica soluzione entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

: in un’unica soluzione entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento costi e commissioni: non sono previste commissioni e spese di istruttoria in relazione al finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo Centrale di Garanzia/altra garanzia pubblica.



Contributo in conto interessi: caratteristiche

Credito Adesso Evolution prevede la concessione di un contributo in conto interessi abbinato al finanziamento e pari al 3% e comunque non superiore al tasso definito per il finanziamento sottostante - e di importo massimo di 70 mila euro. I contributi sono concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 (fino a scadenza).

In particolare, le domande presentate sull’iniziativa Credito Adesso Evolution a partire dal 18 maggio 2020 saranno inserite nell’ambito del nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii



Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe del regime di aiuto, alle imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, fino a un importo di 800 mila euro per impresa, al lordo di imposte e oneri, per il valore nominale del contributo e non per il prestito sottostante che, essendo concesso a tassi di mercato, non ricade nell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.



L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in un’unica soluzione entro 15 giorni dal caricamento su Bandi on Line del Contratto di Finanziamento, previa verifica delle regolarità ex lege.



Soggetti co-finanziatori

Possono partecipare a Credito Adesso Evolution in qualità di co-finanziatori tramite convezionamento:

Banche

a) soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.

b) soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii



Confidi

a) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB

b) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell’elenco di cui all’112 bis TUB



Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente su Bandi online a partire dal 01 febbraio 2021 (ore 10.30) e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Considerata la specificità della procedura si consiglia, in caso di interesse, di contattare sin da subito la Banca con la quale si intende portare avanti la richiesta, in qualità di soggetto co-finanziatore, in modo tale da ricevere tutta la necessaria assistenza per l’istruzione della pratica telematica.

Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

Passaggio Canonici Lateranensi 124121 BergamoTel 035 216100 - Fax 035 249927