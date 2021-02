Obiettivo formare i manager della wine hospitality. Parte il master dell’enoturismo

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 07:32

con il patrocinio dipresentano il “Supere firmano un accordo su un progetto di formazione enoturistica nazionale coordinato dae diretto daUn corpo docente interdisciplinare di altissimo livello formato daeddi provenienza aziendale con l’obiettivo di creare idellee deidi tutta Italia. «L’obiettivo è di innalzare velocemente la qualità dell’offerta turistica di cantine e territori del vino per trasformarli in locomotori di sviluppo per le loro aziende, i loro territori e tuttoitaliano», ha detto il coordinatore del progetto Marco Giuri, avvocato che da 22 anni si occupa di diritto vitivinicolo e consulenza legale per cantine di tutta Italia.Dal 2016 Giuri segue la formazione delper la 24Ore Business School e in questa veste ha guidato il primo Master in Wine Hospitality nel 2019 a Firenze. Nel 2020 sempre Giuri ha dato vita al primo Corso online per il Consorzio di Bolgheri-Sassicaia. Esperienze che hanno messo in luce i bisogni formativi anche degli addetti allae di quanti pensano al settore enoturistico per il loro futuro.Un settore cresciuto in poco più di vent’anni, che riguarda in Italia, dalle 25 alle 30milaale almeno 200 distretti enologici a forte vocazione turistica per i quali non esistono ancora figure specifiche.«Si tratta di un comparto da oltre 2,5 miliardi di business, strategico per il nostro Paese, soprattutto con l’attuale crisi del turismo causata dal covid» ha spiegato Giuri, sottolineando che «è la prima attrattiva verso l’Italia per i viaggiatori stranieri e isono gli unici immediatamente pronti a trasformarsi in».La creazione di un progetto formativo per manager e addetti al settore finalizzato a innalzare velocementenazionale ha mosso alla costituzione di una cabina di regia, la cui direzione scientifica è stata affidata a Donatella Cinelli Colombini, ideatrice della Giornata Cantine aperte e prima paladina dell’enoturismo italiano. La lettera di intenti, che formalizza il tavolo di lavoro che indicherà i bisogni formativi e i modi per soddisfarli, è stata firmata il 2 febbraio da Paolo Castelletti per Unione Italiana Vini, Nicola D’Auria per Movimento Turismo del Vino, Ottavio Cagiano de Azevedo per Federvini, Paolo Corbini per Città del Vino e Paolo Brogioni per Assoenologi.Il Master, in avvio il 26 febbraio in live streaming, ha dunque precisi e ampi obiettivi e intende perseguirli usando un corpo docente di altissimo livello e contemporaneamente attento alla, ma anche capace di proiettare in avanti l’offerta enoturistica italiana. Un approccio didattico che coinvolge figure molto diverse: dal primo firmatario del dispositivo di legge agli attori che insegnano il linguaggio del corpo, all’esperto diche spiega come sollecitare sensi diversi dalla vista dando ai futuridella wine hospitality gli elementi per creare le esperienze enoiche richieste dai nuovi visitatori delle cantine.Alle lezioni frontali si uniscononelle più importanti cantine del territorio. Il taglio dei corsi aderisce ai caratteri specifici dell’offerta didattica della 24Ore Business School, che in oltre 25 anni di attività, ha formato 25 mila fra neolaureati, manager e professionisti, con tassi di conferma superiori al 95% grazie a un’offerta innovativa e differenziata per industry e aree tematiche.