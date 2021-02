Impianti di sci: ecco la guida per mettersi in regola con le norme

Pubblicato il 09 febbraio 2021 | 19:02

La ripartenza dello sci è attesa per il 15 febbraio

Valutazione dei rischi Covid-19

Formazione del personale e individuazione del referente Covid

Aerazione e sanificazione

Rapport tra clienti

Nel caso delle seggiovie , portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatori o di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fasci a scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;

Per le cabinovie , riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità;

Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fasci a scalda collo) che ne facilitano l'utilizzabilità.

Clienti e personale

Assicurato, come sopra detto, il distanziamento interpersonale di un metro in tutte le fasi precedenti il trasporto. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari , conviventi e congiunti , ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti);

I gestori degli impianti di risalita dovranno garantire l'organizzazione e la gestione dei flussi e delle code , l'applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l'introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio;

La tutela dell'ordine pubblico e la vigilanza sul rispetto delle misure di distanziamento dovranno essere garantite dalle autorità di Pubblica Sicurezza in raccordo con gli Enti locali, anche con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e del Soccorso Alpino.

Rapporti fra operatori

Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente.

Rapporti con i fornitori

Prestatori di servizi o manutentori

Le attività di ristorazioni in quota

Ingresso ed uscita dalle strutture;

Servizio ai tavoli/self service;

asporto alimenti;

Fruizione servizi igienici.

Attività di sorveglianza

Gestione dei casi di Covid-19 tra i clienti

Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale

Inserire gli oggetti direttamente in sacchi dedicati indossando guanti monouso e chiuderli, non comprimerli e smaltirli come rifiuti solidi urbani seguendo le regole della raccolta differenziata;

Nel caso di rifiuti contaminati Covid-19 inserire il/i sacchi in un ulteriore sacco che andrà anch’esso chiuso bene facendo attenzione a non comprimerli e smaltirli come rifiuto solido urbano indifferenziato.

Gestione dei lavoratori fragili

Materiali e protezioni per lo staff

Guanti monouso e mascherine chirurgiche provvisti di adeguata certificazione;

Disinfettante per le mani;

Disinfettanti per le superfici (a base di ipoclorito e alcool);

Carta monouso;

Altri dispositivi necessari per la prevenzione rischio Covid-19.

estori pronti, partenza, si scia. Ilè la data che segna la ripresa delle attività degli. La montagna, dopo aver perso la stagione natalizia, si prepara quindi a ripartire. Per farlo in sicurezza, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome sono arrivate le linee guida per garantire a clienti e personale un'esperienza in sicurezza. Premessa all'apertura degli impianti è la limitazione del rischio. Per questo viene richiesto ai gestori degli impianti di porre un numero massimo digiornalieri vendibili in modo da scoraggiare utenti dell'ultim'ora. Una indicazione anche per i comprensori che si estendo su Regioni o Provincie diverse e che devono quindi coordinarsi con le istituzioni preposte per regolare l'accesso all'attività. Di seguito tutti i dettagli dellelegati alla diffusi one del virus Covid-19 devono essere costantemente monitorati e, pertanto, i relativi documenti devono essere aggiornati e applicati in funzione di nuove evidenze e indicazioni ufficiali volte alla tutela del rischio daLe misure didel rischio adottate, devono essere condivise con il personale dipendente il quale, nei casi previsti, dovrà essere formato e addestrato sull’applicazione o sull’utilizzo di dispositivi atti a evitare il fattore di rischio. Per l’e il supporto rispetto all’adozione e al mantenimento delle misure di prevenzione, è opportuna la nomina di un referente Covid, soggetto formato a tal fine. A tale riguardo si rinvia ai documenti di carattere generale che trattano tali aspetti.Vanno incrementate le operazioni dinegli ambienti utilizzati (spazi comuni e aree riservate al personale). Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia delle aree comuni come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate - maniglie, pulsanti dell'ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte - dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente. Lo staff delle pulizie dovrà essere formato in modo da recepire queste direttive.Le attività di sanificazione delle superfici dovranno essere stabilite in appositache stabilisca quali sono le superfici da sanificare, la frequenza con cui devono essere effettuate, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione - compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l’addetto.Va tenuto conto che gli ambienti devono esserefrequentemente, in modo particolare durante le operazioni di pulizia. La procedura adottata dovrà prevedere un piano speciale di sanificazione per le situazioni in cui si presentassero persone con sintomi simil-influenzali riconducibili a Covid-19. Le raccomandazioni scritte per la sanificazione devono descrivere le procedure operative avanzate per la pulizia, la gestione dei rifiuti e per l'uso di Dpi.Fermo restando che laindividuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza. Dovrà essere predisposta una adeguatasulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.Dovranno essere creatiche garantiscano il distanziamento sociale di al meno un metro, che andranno opportunamente segnalati, nella fase di access o alle biglietterie e successivamente agli impianti di risalita, riducendo la formazione di gruppi. Dove possibile, utilizzare percorsi distinti di entrata e uscita degli utenti, per evitare l'incrocio dei flussi. Qualora non risultasse possibile, creare opportune delimitazioni anche fisiche dei due percorsi rispettando il distanziamento di almeno un metro. L’ingresso e l’uscita del cliente dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e ilsociale. In tutte le realtà in cui il controllo degli skipass o delle altre tipologie di titoli di accesso, non possa essere svolta con modalità contactless, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto, soprattutto nei prevedibili momenti di maggiore afflusso e comunque nel corso dell’intera giornata. I passeggeri dovranno indossare mascherina chirurgica.Dal momento di acquisto dei, va segnalato tramite affissione informativa, che non dovranno esserci ulteriori incroci dei(accesso a strutture ricreative o servizi igienici). Laddove non sia possibile garantire un flusso dei percorsi senza incroci di persone con il dovuto distanziamento, potranno essere adottate misure organizzative e proceduralizzate, di governo del flusso delle persone. Per questa attività sarà parimenti necessario affiggere idonea cartellonistica e/o segnaletica atta a chiarire all'utente il corretto afflusso a tali strutture, in modo da limitare al massimo l'assembramento di persone. È sempre opportuna ladell'osservanza delle stesse. I servizi igienici negli spazi comuni dovranno garantire la presenza di dispenser all’esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In prossimità della biglietteria dovrà essere presente un dispenser con soluzione disinfettante e dovrà essere presente l’indicazione di utilizzo prima delle operazioni di acquisto. L'uso degli ascensori dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili).In relazione alle diverse tipologie di, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri:Lamassima dei veicoli è arrotondata al valore intero per difetto. Per la discesa a valle, in caso di eventi atmosferici eccezionali (es. temporali), e al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.Qualora ai singoli territori venga a riferirsi uno scenario di rischio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (a seguito delle ordinanze del Ministro della salute di cui ai detti articoli) gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degliLa qualità dell’aria negli ambienti indoor, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere ambientale. Nel caso di cabinovie e funivie deve essere pertanto garantito ilcon l’apertura dei finestrini, alternativamente vanno adottati sistemi di ricambio dell'aria in maniera forzata. In ogni caso si ritiene opportuno che cabinovie e funivie siano dotati di finestrini o comunque di aperture verso l’esterno data l’importanza della ventilazione per la prevenzione della trasmissione del virus. In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto, è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.Deve essere in tutti i casi:Il personale addetto all’dovrà indossarechirurgiche oppure Dpi FFP2 o FFP3 senza valvola (per personale incaricato all'avvio agli impianti). Dovrà essere disponibile dispenser per operatore che igienizza le mani prima dello scambio di oggetti (documenti d’identità, carte di pagamento, tessere, ecc.) con il cliente e anche alla fine delle operazioni di gestione con lo stesso. Disponibilità di indicazioni in fase di accesso per gli utenti (es. percorsi prestabiliti). Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, ecc.), verrà consegnato singolarmente al momento dell'erogazione del biglietto.Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l'acquistodel biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi. Tale procedura andrà pubblicizzata neidi riferimento di ogni società di gestione degli impianti di risalita per una più corretta informazione agli utenti. All'interno della stessa, verranno segnalate le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati. Al momento dell'acquisto del biglietto l'utente deve ritenersi responsabile e informato (con l'ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l'acquisto viene effettuato online) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condivi dono spazi confinanti quali mezzi di trasporto, camere d'albergo, unità abitative ecc.), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l'insorgenza di eventuale sintomatologia.Il responsabile degli impianti organizza e fissa le regole per la gestione di questa fase e ne informa il cliente con utilizzo di note informativecon indicazione dei corretti comportamenti da adottare e le buone prassi igieniche. Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti nel caso di assenza di barriere fisiche. Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la mascherina e i guanti. Tra le pulizie di una zona e l'altra, dovranno essere igienizzati o sostituiti i guanti. Negli spazi comuni dovranno essere date disposizioni per garantire il distanziamento sociale (es. interdizione temporanea dell’uso di spazi, effettuazione delle operazioni in momenti di assenza degli utenti ecc).Il responsabile della struttura deve assumere misure di sicurezzaorganizzando le attività e ile gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina o barriere fisiche da installare sulle postazioni di lavoro. Va valutata la possibilità di alternare il personale, senza che vi si a compresenza dello stesso al momento del, per effettuare la pulizia e igienizzazione delle superfici a contatto, per limitare il più possibile l'eventuale contagio in caso di comparsa dei sintomi in uno degli operatori, in modo da limitare il confinamento di massa del personale che risulterebbe un punto critico per il prosieguo dell'attività.Il dipendente deve comunicare tempestivamente la comparsa diriconducibili a Covid-19. Si ricorda a tal fine quanto disposto dall’art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.devono in particolare:Per lebrevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un’area in cui fare queste pause.Per l’accesso diesterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di un metro o indossare la mascherina e assicurare l’igienizzazione delle mani. Per indicazioni più dettagliate si rinvia ai Protocolli di carattere generale.Va ridotto per quanto possibile l’accesso di. Come per i fornitori, saranno disponibili procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti. Per indicazioni di dettaglio si rinvia ai Protocolli di carattere generale. Qualora vi sia la scelta di appaltare le operazioni di igienizzazione della struttura, l’appaltante deve stabilire anche le modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, le superfici interessate alla sanificazione prevedendo oltre a quelle che normalmente vengono considerate (es. pavimenti, servizi igienici), quelle più “delicate” poiché toccate frequentemente (es. parti interne delle cabinovie, funivie, parti esterne seggiovie come poggia mano e dispositivi per la chiusura del poggia piedi ascensori e relativa pulsantiera).Andrà specificato chi mette a disposizione le attrezzature e i materiali, nonché i prodotti. Si ricorda che la responsabilità diretta della correttadelle operazioni di sanificazione resta in capo al responsabile della struttura che dovrà vigilare sulle operazioni svolte e sulla frequenza stabilita. Sia appaltante che appaltatore sono responsabili della corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione, ciascuno per la propriaparte.Nella stagione invernale l’afflusso di persone nelle zone montane risulta molto importante e non preventivamente regolato nelle ore diurne (ciò avviene ad esempio per le attività in prossimità delle piste da sci o nelle località in quota più note per altre attività invernali quali lo sci alpinismo e le ciaspole). Queste attività costituiscono di fatto un “” della montagna nel periodo invernale. In caso di condizioni meteorologiche avverse o altre situazioni estreme i frequentatori della montagna possono essere “accolti” in queste strutture. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, la struttura potrà dare riparo ai turisti, assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno.In generale i responsabili di talidovranno adottare misure di gestione della loro attività per assicurare che vengano evitati assembramenti, ponendo particolare attenzione sulle seguenti fasi:L’adozione delle misure dovrà prevedere una valutazione sulla capacità di gestione dei. All’interno delle strutture il servizio bar e ristorazione potrà essere gestito solo con posti a sedere. Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all’interno dei locali è definito dalla singola struttura sulla base delle regole sul distanziamento definite nel protocollo ristorazione. Raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, dovrà essere interdetto l’accesso ad altre persone. Si suggerisce di prevedere sistemi di prenotazione volti ad evitare che ci siano assembramenti in orari di massimo afflusso.È opportuno prediligere ladi alimenti e bevande all’, inclusa l’ordinazione e la consegna del cibo da asporto, anche adottando strutture provvisorie. L’après ski è consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite nei protocolli sulla ristorazione e pubblici esercizi.Si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l’laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei locali. Si suggerisce di porre in essere soluzioni integrate con i gestori di impianti che dovranno regolare i flussi ed alleggerirli in caso di maltempo.Come parte del piano di emergenza per il Covid-19, è necessario che ci siano delle procedure già fissate per l’identificazione dei possibili casi tra i dipendenti. L’azienda dovrà quindi definire e attuare un sistema didei lavoratori attraverso le azioni previste nei Protocolli di carattere generale. L’azienda che invia presso gli spazi degli impianti di risalita operai, manutentori, fornitori, ecc. fornisce apposita attestazione al responsabile degli stessi circa la sorveglianza Covid-19 svolta dalla stessa sul proprio personale.Se un cliente segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente l’attività e contattare il centro di assistenza medica (presidi del sistema sanitario regionale o provinciale). Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio alle indicazioni di carattere generale.Se un lavoratore segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente il lavoro, avvisare il proprio referente, e cercare assistenza medica (medico di base e presidi del sistema sanitario regionale o provinciale). A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Covid-19, prima di essere nuovamente utilizzati devono essere sottoposti a totale pulizia con acqua e detergenti comuni; alla pulizia dovrà seguire una disinfezione.Per lodei Dpi impiegati per le pulizie, del materiale usa e getta impiegato per le pulizie, si procederà nel seguente modo:Per altre informazioni su questa tematica si fa rinvio ai documenti di indirizzo generale.I soggetti portatori diche in caso di infezione da Sars-Cov-2 potrebbero degenerare in gravi o infauste condizioni di salute, necessitano di ulteriori forme di tutela, proprio in ragione della loro condizione di “fragilità”. Ai lavoratori e alle lavoratrici dovrà pertanto essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in presenza di patologie con scompenso clinico (es. malattie cardiovascolari, circolatorie, respiratorie). Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata. In tale circostanza, qualora in precedenza non sia stato nominato un medico competente, si dovrà comunque garantire ai lavoratori interessati l’attivazione della sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione del rischio da Sars- Cov-2.Dovrà essere garantito l’, in quantità e qualità di:Oltre alle dotazioni normalmente impiegate (guanti monouso, mascherine chirurgiche), l’azienda dovrebbe avere a disposizione, per la gestione ed assistenza logistica di eventuali casi, almeno un paio di kit che includono i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 o superiore (senza valvola), occhiali o protezione facciale e guanti monouso.