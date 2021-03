Bar, ristoranti, hotel e negozi: [tutte le scadenze di aprile]

Pubblicato il 25 marzo 2021 | 17:31

10 aprile



Datori di lavoro domestico

12 aprile

Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva

15 aprile

Registrazioni contabili

Fatturazione differita

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

16 aprile

Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva

20 aprile

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva

25 aprile

INTRASTAT

L’elenco riepilogativo delle categorie di operazioni verso soggetti di un altro Stato membro della Comunità Europea. Si tratta di cessioni di beni tra stati, servizi diversi da quelli coinvolti da specifiche deroghe territoriali;

membro della Comunità Europea. Si tratta di cessioni di beni tra stati, servizi diversi da quelli coinvolti da specifiche deroghe territoriali; L’elenco riepilogativo delle categorie di operazioni presso soggetti passivi. Si tratta in questo caso sia di acquisti tra stati di beni comunitari sia di prestazioni di servizi.

30 aprile

Versamenti e dichiarazioni

IRAPP/ERPEF/IRES

Le comunicazioni, previste a cadenza annuale, sui contratti di appalto , somministrazione e trasporto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

, somministrazione e trasporto da parte delle Pubbliche Amministrazioni; Le comunicazioni annuali per le dichiarazioni di inizio attività (DIA) per i comuni;

per i comuni; Le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi all’anno trascorso sulle modifiche agli elenchi degli iscritti agli Ordini Professionali.

Presentazione Iva

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Esterometro

qualche giorno dalladel governo Draghi, nel mese di aprile imprese e partire Iva riceverannoe in qualche caso usufruiranno di. Per quanto riguarda, ci sono peraltro alcune importanti scadenze fiscali e novità rispetto allo stesso periodo degli anni passati. Ci sono, in parte riconfermati rispetto al 2020, che hanno introdotto ad esempio alcune proroghe per il pagamento di determinate imposte, ma non solo. Talvolta è prevista anche la totale. Sono slittati i termini per versare l’accontoRicordiamo poi che laper il 2020 è stata regolarizzata nel mese corrente. Nello stesso periodo sono arrivati anche alcuni dei ristori agli italiani, dovuti alla situazione di emergenza in cui ancora l’Italia si trova.È fissata alla data ultima per il versamento dei. Sono obbligati a versare questo tipo di contributo i datori di lavoro che hanno come dipendenti i lavoratori che prestano servizi domestici e familiari. I contributi in questo caso sono da versare per il trimestre precedente, e si riferiscono ai dipendenti che svolgono tutte quelle mansioni di tipo domestico. Ricordiamo che, secondo, sono definiti lavoratori domestici: “Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi, ecc.”Non solo colf e badanti sono quindi inclusi nei contributi da versare questo mese. Ma anche chi si occupa dell’, come lee quei lavoratori che gestiscono la pulizia della casa.I contributi da versare sono fissati in base ad un calcolo che si può richiedere agli enti preposti. È indispensabile presentare ildel datore di lavoro e il codice che si riferisce al rapporto di lavoro. È consigliato rivolgersi ad un ente preposto per stabilire e erogare l’importo.Comunicazione dei corrispettivi relativi alledai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.Versamento, a titolo di acconto, di una somma pari alai sensi dell'art. 15 -bis del D.P.R. n. 642 del 1972 (quest'ultima disposizione disciplina il "Pagamento in modo virtuale").Versamentorelativo all'anno d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.È fissato il versamento dell’per il primo trimestre.Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.È fissata per il 25 aprile la scadenza delle presentazioni degli elenchi riepilogativi () delle cessioni di beni e prestazioni di servizi del mese precedente verso i soggetti dell’Unione Europea. Cosa sono gli elenchi riepilogativi INTRASTAT e quando si devono presentare? Come spiega l’Agenzia delle Entrate, idovranno presentare:Alla datasono fissati alcuni versamenti, e dichiarazioni dei redditi particolari.Primo tra tutti il versamento IRAP/IRPEF/IRES 2020. In questo caso la scadenza è stata prorogata per i soggetti che hanno visto scendere notevolmente il proprio fatturato. Si tratta di tutte quelle imprese che hannorispetto all’anno precedente. L’agevolazione è stata introdotta per venire incontro alle esigenze del momento storico particolare in cui stiamo vivendo.Sono modificati anche i tempi per presentare la, che può estendersi anche oltre il mese di aprile. La data ufficiale per la presentazione presso l’è stabilita per il. Poi c’è stata una proroga di 10 giorni (fino al 10 maggio). Da questa data saranno disponibili le informazioni sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni precompilate. Sarà possibile invece trasmettere la dichiarazione precompilata dal 14 maggio.Per quanto riguarda la presentazione dell, sarà da presentare entro il 30 aprile 2021. L’che ilsarà da presentare entro il 30 aprile da “tutti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali”. Sono inclusi gli imprenditori, i professionisti e gli autonomi, con riferimento anche alle attività artistiche, che hanno una. La presentazione va fatta per via telematica, sul sito ufficiale messo a disposizione dall’Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).Per quanto riguarda invece l’, è da presentare entro illa comunicazione relativa al primo trimestre. Per sapere di cosa si tratta, bisogna vedere la causa per cui la misura è stata introdotta. Principalmente il motivo è da ricondurre all’arrivo della fatturazione elettronica. 