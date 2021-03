Pagamenti cash di turisti stranieri, scade ad aprile il termine per comunicarli

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 10:32

È

il 12 aprile 2021 (primo giorno feriale successivo al 10 aprile 2021), per i soggetti con liquidazioni Iva mensili;

(primo giorno feriale successivo al 10 aprile 2021), per i soggetti con liquidazioni Iva mensili; il 20 aprile 2021, per tutti gli altri soggetti tenuti all’adempimento.

di importo massimo pari a 15.000 euro (vale a dire il limite massimo di utilizzo del contante, in deroga, per i turisti stranieri);

(vale a dire il limite massimo di utilizzo del contante, in deroga, per i turisti stranieri); di importo minimo pari a 3.000 euro, sino al 30 giugno 2020, e di importo minimo pari a 2.000 euro, dal 1° luglio 2020.

Limite per il trasferimento di denaro contante

l’acquisizione, al momento di effettuazione dell’operazione, di fotocopia del passaporto del cliente, nonché di apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante che egli non è cittadino italiano e che la sua residenza è ubicata fuori del territorio dello Stato;

il versamento del denaro incassato, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in un conto corrente a lui intestato, consegnando copia della comunicazione preventiva di adesione alla disciplina, come richiesto dall’art. 3 comma 2 del DL 16/2012 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate nn. 45160/2012 e 89780/2012).

Compilazione analitica del modello polivalente



nome, cognome, data e luogo di nascita del cessionario o committente;

Stato estero e indirizzo di residenza del cessionario o committente;

data di emissione del documento/fattura;

numero della fattura;

data di registrazione della fattura;

imponibile;

IVA applicata.

Per ulteriori dettagi o approfondimenti ci si può rivolgere a:

in scadenza il, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012. Sono tenuti alla comunicazione i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e le agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72, avvalendosi del modello polivalente. Il termine per effettuare la comunicazione relativa al 2020 è:La comunicazione ha ad oggetto le. Considerando le modifiche apportate alla disciplina antiriciclaggio nel corso dello scorso anno, la comunicazione dovrebbe riguardare le operazioni in contanti:Con l’introduzione del comma 3-bis dell’art. 49 del DLgs. 231/2007,, a decorrere dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021.. Come stabilito dall’art. 3 comma 1 del DL 16/2012, tuttavia, il limite ordinario di utilizzo del denaro contante è innalzato aeffettuati presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio da parte delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e con residenza fuori del territorio dello Stato.In considerazione della deroga appena descritta, il commerciante o l’agenzia di viaggio, per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi “sopra soglia”, nei confronti di un “turista” non residente, è tenuto a specifici adempimenti, vale a dire:Inoltre, come anticipato, è dovuta, entro il 10 o 20 aprile dell’anno successivo la, di importo compreso tra il limite ordinario per l’utilizzo del denaro contante e il limite derogatorio (15.000 euro).È da ricordare che, per effetto dell’art. 1 comma 245 della L. 145/2018, a decorrere dal 2019 la comunicazione è stata, tra l’altro, estesa anche ai cittadini di altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, essendo stata riconosciuta anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del più ampio limite per l’utilizzo del contante.Come detto, la comunicazione avviene in modalità telematica compilando il quadro TU del modello polivalente, approvato con provv. Agenzia delle entrate 2 agosto 2013 n. 94908. I dati, nel quadro TU, sono esposti analiticamente, riportando:Coloro che hanno posto in essere, nel corso dell’anno 2020,avvalendosi della richiamata disciplina e, quindi, usufruendo della possibilità di incassare somme in contanti in misura superiore alla soglia ordinaria, si dovranno attivare perin oggetto oppure dovranno rivolgersi ad uno studio competente per trasmettere tutta la documentazione necessaria per la redazione ed il successivo invio della stessa.Passaggio Canonici Lateranensi 124121 BergamoTel 035 216100Fax 035 249927