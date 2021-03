Jeunes Restaurateurs e l'Istituto Artusi insieme per la formazione dei giovani

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 13:36

Nuova collaborazione con l’Istituto Pellegrino Artusi

Lezioni mirate in ambio di sala e cucina

non fermerà lae la voglia deidi dedicarsi alla. Con questo obiettivo, nonostante le complessità e le difficoltà degli ultimi tempi, continuano le attività di, che porta avanti con energia il suo percorso fatto di dialogo, crescita e progettualità. Un cammino proiettato al futuro, anche attraverso la grande attenzione nei confronti della formazione dei giovani desiderosi di intraprendere esperienze professionali nel mondo della ristorazione.Da questi presupposti nasce la nuova collaborazione che lega l’Associazione con” di Recoaro Terme (Vi), la cui storia ha inizio del 1963.Tra le più importanti realtà scolastiche in campo, l’Istituto si è da sempre contraddistinto per la costante propensione al miglioramento dell’offerta educativa e didattica, utile a garantire agli studenti le abilità, le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare il cambiamento, con strumenti conoscitivi e operativi adeguati. Peculiarità che Jre Italia reputa fondamentali per portare avanti in modo completo e professionalizzante il messaggio e le caratteristiche proprie dell’alta cucina e del faredi grande qualità.Questa collaborazione ha origine dalla volontà di fornire ai giovani alunni unaancora più ampia, attraverso le esperienze e il know how degli chef Jre Italia, mediantein ambito non solo di, ma anche diA essere coinvolti saranno i ragazzi e ragazze delle classi 4° e 5°, secondo un preciso calendario che toccherà diverse tematiche, differenti visioni e metodologie.«Questa collaborazione è per noi Jre Italia un nuovo importante progetto che ci avvicina ai giovani, che ci permette di trasferire loro le nostre esperienze, il nostro modo di interpretare il mondo della ristorazione – spiega, presidente Jre Italia – È guardando alle nuove generazioni che possiamo vedere realmente ildella cucina, e vogliamo farlo con quella volontà di condivisione che contraddistingue da sempre la nostra Associazione».«Con grande piacere il nostro Istituto intraprende questa collaborazione con Jre – aggiunge, dirigente scolastico dell’Istituto - Siamo fiduciosi che le nostre studentesse e i nostri studenti potranno acquisire nuove e interessanti competenze attraverso le varie lezioni tenute con generosità dai professionisti dell’Associazione. Siamo altrettanto convinti che questo percorso insieme potrà trasmettere ai nostri giovani, entusiasmo, voglia di appendere e mettersi in gioco. Lo scambio di esperienze tra mondo del lavoro e scuola costituisce da lungo tempo un fondamento irrinunciabile per l’”Artusi”».