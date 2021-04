Molini Pivetti diploma i primi piccoli chef dell'Academy

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 07:31

L

Successo per i corsi di cucina di Molini Pivetti dedicati ai bambini

Cibo, bambini e tradizione: tripletta perfetta

Allo studio nuovi corsi per junior chef

Gli incontri dedicati alla pizza

a storica aziendaconclude il primo corso virtuale didedicato ai più piccoli, alla scoperta delle ricette dellaemiliano-romagnola. Capitanati dalla spumeggiante “Nonna Rina”, gli iscritti hanno imparato a tirare la sfoglia emiliana e a fare i tortellini. E come se non bastasse sono diventati anche esperti di lievitazione, con la pizza e la piadina.«Isono il nostro futuro - ha spiegato, titolare di Molini Pivetti - tutti possono imparare e in queste occasioni noi doniamo loro la possibilità di andare oltre ciò che conoscono, di scoprire, abilità e potenzialità nascoste, nutriamo la loro fiducia e alimentiamo la loro voglia di imparare». D'altronde, l'iniziativa dell'azienda non voleva essere un corso di cuscina didattico in senso stretto ma unalla scoperta di sapori e rituali, di tradizioni e saperi che si radicano nella cultura culinaria locale.«I bambini hanno bisogno di essere visti, ascoltati, seguiti, guidati. Bisogna farli sentiree ovviamente l’impossibilità di fare questi incontri in presenza mi ha obbligato ad adattare il linguaggio. Chiarezza e semplicità risultano sempre le chiavi vincenti», ha aggiunto, sfoglina emiliana regina del matterello e direttrice didattica dell’Accademia della Sfoglia, che ha condotto gli incontri organizzati dalla storica azienda ferrarese Molini Pivetti. Un momento per tramandere, passaggi, movimenti tra passato e futuro.Ed è proprio in questa unione tra passato, presente e futuro, in questo dialogo tra, fatto di scambio, ascolto e cura, che si ritrova quel filo rosso che dal 1875 segna le decisioni della Molini Pivetti. E che tornerà a stupire, meravigliare ed emozionare con altrededicate alle famiglie e ai bambini. Sono infatti in fase di studio tutti i nuovi corsi della Pivetti Junion Chef Academy che prenderanno il via in autunno. Su Pivetti Lab sono inoltre a disposizione corsi base, avanzati e master di specializzazione pensati per i. Nel laboratorio virtuale è possibile esplorare tutti i segreti della farina, per muoversi nel mondo di pasticceria, pasta fresca, panificazione e pizzeria, dalle preparazioni base al controllo del food cost.Quattro, infine, iprevisti a maggio che esplorano il mondo della pizza. Si inizia il 4 maggio con i Corsi introduttivi (livello Basic) per proseguire con Impasti idratati il 5 maggio (livello Basic). Come aprire una pizzeria va in scena l’11 maggio (livello Basic) mentre Delivery: obbligo o opportunità il 18 maggio (livello Pro) - entrambi tenuti dal maestro pizzaiolo Antonio Boscia.Per maggiori informazioni: www.pivettihub.it