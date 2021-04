Vittoria anche per gli agriturismi sullo smaltimento dei rifiuti

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 13:10

Modificato il decreto sullo smaltimento dei rifiuti che non saranno più speciali

Per i rifiuti provvedimento nel segno della semplificazione

Rifiuti smaltiti nelle apposite isole ecologiche

. La prima, oramai nota a tutti, è chee nel (quasi) pieno dell'attività grazie soprattutto agli spazi esterni; la seconda, ancora più interessante, è laIl ministero della Transizione ecologica ha, infatti,mettendo fine a molte preoccupazioni (e polemiche) in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole e agrituristiche che potranno restare in capo ai comuni come avvenuto fino ad ora.Ne avevamo già parlato anche su Italia a Tavola circa l'assurdità del divieto per le aziende agricole, di conseguenza anche per gli agriturismi , di, o addirittura speciali. Un po’ di tutto: dalla carta, al vetro, alla plastica, gli scarti delle varie lavorazioni verdi.Con il nuovo provvedimento, sollecitato a gran voce da tutte le organizzazioni del mondo rurale e della ristorazione: «- rimarca, presidente degli agriturismi lombardi di Confagricoltura - che, e smaltiti nelle apposite isole ecologiche. In alternativa, le aziende potranno convenzionarsi con un operatore privato o, ancora, gestire il riuso dei rifiuti organici come fertilizzanti o come fonte alternativa di energia». Ha prevalso, una volta tanto, il buon senso!