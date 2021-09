Torna la formazione in presenza di Esmach. Si parte con la pizza napoletana

Esmach torna a fare formazione in presenza: a partire dal 22 settembre inizieranno i nuovi corsi in collaborazione con gli esperti del settore. Formazione sarà la parola d’ordine protagonista di questi appuntamenti assieme ai prodotti panificati. E ce ne saranno per tutti i gusti! Dal pane alla pizza in diverse versioni: gourmet, napoletana o in teglia. Dalla focaccia ai prodotti da pasticceria da forno fino ai grandi lievitati.

I corsi di formazione Esmach

Il via con Salvatore de Rinaldi

Il primo appuntamento sarà mercoledì 22 settembre con Salvatore de Rinaldi per scoprire il futuro della pizza napoletana e si svolgerà presso la sede Esmach High School di Napoli Avpn - Associazione Verace Pizza Napoletana. Sarà disponibile una seconda data (lunedì 15 novembre) per chi non fosse riuscito a prenotarsi. Di seguito il calendario ufficiale con l’elenco degli appuntamenti che si svolgeranno in tutta Italia, in collaborazione con i tecnologi Esmach e con i grandi Maestri dell’arte bianca.

22/09/2021 - Il futuro della pizza napoletana: forno elettrico e lievito madre con Salvatore de Rinaldi – Sede AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana (NA)

con Salvatore de Rinaldi – Sede AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana (NA) 30/09/2021 - I pani del mondo con Stefano Bongiovanni e Simone Grazia – Sede Esmach Academy (VI)

con Stefano Bongiovanni e Simone Grazia – Sede Esmach Academy (VI) 6/10/2021 - I grandi lievitati ...Stay tuned per scoprire il Maestro che assieme a Simone Grazia vi svelerà tutti i segreti – Sede Esmach Academy (VI)

...Stay tuned per scoprire il Maestro che assieme a Simone Grazia vi svelerà tutti i segreti – Sede Esmach Academy (VI) 14/10/2021- I pani della tradizione a lievito madre con Michele Cellamaro – Sede Molino Casillo (BA)

con Michele Cellamaro – Sede Molino Casillo (BA) 23/10/2021 - I grandi lievitati con Michele Cellamaro – Sede Molino Casillo (BA)

con Michele Cellamaro – Sede Molino Casillo (BA) 28/10/2021 - La focaccia gourmet con Michele Cellamaro – Sede Molino Casillo (BA)

con Michele Cellamaro – Sede Molino Casillo (BA) 10/11/2021 - Il GL, ideale anche per kefir, yogurt, frutta pochè.... .Stay tuned per scoprire il Maestro che assieme a Simone Grazia vi svelerà tutti i segreti – Sede Esmach Academy (VI)

.Stay tuned per scoprire il Maestro che assieme a Simone Grazia vi svelerà tutti i segreti – Sede Esmach Academy (VI) 23/11/2021 - La pizza gourmet con Cristian Zaghini e Nicola Ascani – Sede Esmach Academy (VI)

con Cristian Zaghini e Nicola Ascani – Sede Esmach Academy (VI) 15/11/2021 - Il futuro della pizza napoletana: forno elettrico e lievito madre con Salvatore de Rinaldi – Sede AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana (NA)

con Salvatore de Rinaldi – Sede AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana (NA) 16/11/2021 - Il pane in pizzeria con Salvatore de Rinaldi – Sede AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana (NA)

con Salvatore de Rinaldi – Sede AVPN – Associazione Verace Pizza Napoletana (NA) 07/12/2021 - La pizza gourmet con Cristian Zaghini e Nicola Ascani – Sede Esmach Academy (VI)

Come partecipare

Partecipare a questi appuntamenti è molto semplice: scegli il corso a cui vuoi partecipare e scrivi a info@esmach.com, indicando nell’oggetto la data del corso e i tuoi dati. Lo staff di Esmach ti contatterà per confermare la partecipazione.