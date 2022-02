Gli operatori del Gruppo Aeroviaggi a scuola da Cast Alimenti

Per Vittorio Santoro, patron e anima di Cast Alimenti, un altro prestigioso riconoscimento. Mangia's, Resort by the Sea, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi - prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà nella top 10 dei brand di ospitalità in Italia - ha siglato infatti una partnership strategica con la prestigiosa scuola di cucina di Brescia, nata nel 1997, che si è dotata di recente di una nuova modernissima sede in via Serenissima. Qui si sono formati i campioni del mondo di pasticceria.

Lo staff di Mangia's e il team di Cast Alimenti

Competenze in primo piano

La collaborazione prevede la formazione e aggiornamento professionale del personale Mangia’s con focus in ambito enogastronomico e mira alla creazione della futura Accademia dell’Ospitalità, innovativa struttura di formazione nel campo dell’hotellerie. La formazione, attualmente in corso, vede coinvolti dipendenti Mangia’s tra cuochi, addetti alle cucine, personale in sala, maître, addetti al banqueting e oltre 400 nuove risorse. Il training è condotto da Cast Alimenti presso Torre del Barone Resort, struttura fiore all’occhiello della collection Mangia’s e rientra nell’ambito delle attività della Mangia’s Academy, accademia di alta formazione del Gruppo Aeroviaggi che punta all’aggiornamento costante delle competenze, secondo gli ultimi trend del comparto.

Moduli specifici e training

La formazione consiste in moduli specifici su temi enogastronomici (breakfast, beach lunch/light lunch, banqueting per meeting ed eventi, dinner restaurant), organizzazione del lavoro eco-sostenibile, ottimizzazione dei processi di produzione e adeguamento degli strumenti in uso nei resort del Gruppo. Tra i corsi, di particolare valore formativo il training di 30 ore dedicato al servizio di sala rivolto a una selezione di maître del Gruppo sull’allestimento dei buffet, servizio alla carta ed eventi speciali.

Aula e tirocinio

Il training prevede due fasi: la formazione del gruppo di cuochi e maître Mangia’s e a partire dal prossimo marzo un training dedicato al personale stagionale del Gruppo che consisterà in 3 settimane in aula con tirocinio finale. L’attività formativa è condotta da un team esperto Cast Alimenti composto da Dario Mariotti (referente generale del progetto), il cuoco Angelo Biscotti (per la formazione cucina) e Osvaldo Zucchelli (per le attività didattiche di sala). L’Accademia dell’Ospitalità, pietra miliare della partnership, sarà operativa invece dal 2023 sotto il coordinamento didattico e formativo di Cast Alimenti e si affiancherà all’attività svolta dalla Mangia’s Academy.

Valorizzare l'offerta del Gruppo

«La partnership con Cast Alimenti riveste un alto valore strategico per Aeroviaggi che punta su formazione e aggiornamento costante delle competenze anche in ambito enogastronomico quale leva strategica per promuovere l’eccellenza e la qualità dell’offerta del Gruppo - ha dichiarato Marcello Mangia, presidente del Gruppo Aeroviaggi - La collaborazione con una scuola di cucina leader nel comparto arricchisce l’offerta formativa del nostro Gruppo che rinnova anche quest’anno l’ambizioso progetto di formazione nell’ambito della Mangia’s Academy puntando all’inserimento e aggiornamento professionale di nuove giovani risorse nell’ottica di ulteriore crescita». Insomma, nonostante la pandemia, nel mondo della ristorazione si guarda avanti e alla fondamentale formazione del personale.

La crescita dei giovani

«Questo accordo - ha sottolineato Vittorio Santoro, direttore e presidente di Cast Alimenti - testimonia della nostra grande attenzione verso le aspettative dell’hotellerie, della nostra capacità di promuovere la professionalità in ambito gastronomico anche in questo settore. Siamo chiaramente molto felici di poter collaborare con un brand così importante e prestigioso come Mangia's, Resort by the Sea, contribuendo in modo attivo alla formazione e all’aggiornamento del suo personale. Opportunità che permettono di rispondere alle nuove sfide di un mercato certamente impegnativo e di un pubblico sempre più esigente rispetto alla propria esperienza di vacanza. Tengo però a sottolineare che la collaborazione, grazie all’Accademia dell’Ospitalità, andrà ben oltre gli aspetti puramente formativi, per puntare alla valorizzazione dei giovani, alla crescita professionale e alla cultura di settore che accomuna Cast Alimenti alla filosofia di Mangia’s». Perché, come scriveva Natalia Ginzburg: ''Non è il desiderio del successo, ma il desiderio di essere e sapere''.

Cast Alimenti

Via Serenissima 5 - 25135 Brescia

Tel 030 2350076

www.castalimenti.it

Mangia’s by Aeroviaggi

Via Isidoro da Lumia 11 - 90139 Palermo

Tel 091 7434100

mangias.it