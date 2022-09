Lavorare nella ristorazione: al via un percorso di orientamento digitale per studenti delle superiori

Preparare gli studenti al futuro, in un settore in continua evoluzione come quello della ristorazione e dell'accoglienza. Questo l'obiettivo di Goethe il nuovo percorso per le competenze trasversali e l'orientamento dedicato ai ragazzi del V° anno degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado che operano nell’ambito Turistico, Alberghiero e Linguistico. Un percorso di tre giornate online - organizzato da FormazioneTurismo.com e LavoroTurismo.it - per fornire agli studenti gli strumenti necessari a individuare il proprio percorso formativo e professionale post-diploma in un settore in continua evoluzione. Le giornate si svolgeranno il 13 dicembre 2022, il 13 gennaio 2023 e il 23 febbraio 2023.

Progetto Goethe: orientamento dedicato a ristorazione e accoglienza

Grazie al progetto Goethe attraverso i seminari online, i ragazzi avranno modo di incontrare i top player dell’istruzione, della formazione e dell’imprenditoria di settore per scoprire l’offerta formativa disponibile e le diverse opzioni di carriera.

L’obiettivo è rendere gli studenti consapevoli sulle possibili strade da intraprendere alla fine del percorso scolastico: continuare a studiare o entrare nel mondo del lavoro?

Goethe sarà il punto di contatto tra mondo della scuola, mondo della formazione e mondo del lavoro. Un evento digitale - annuale - di tre giornate che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia e che vedrà protagonisti gli studenti diplomandi in cerca delle risposte giuste alle aspettative professionali.

Università, aziende e scuole professionali incontrano i diplomandi

Università, Business School & Academy e aziende leader del settore in ambito turistico, hospitality e della ristorazione, incontreranno i giovani diplomandi per accompagnarli verso il loro futuro. Presenteranno l’offerta formativa e le possibilità di lavoro e di carriera nei loro reparti, fornendo un prezioso contributo all’orientamento dei giovanipartecipanti.

Cosa c'è di nuovo nel mondo dell'accoglienza e della ristorazione

Nel dettaglio saranno illustrati tutti i percorsi, accademici e non solo (Corsi di laurea, corsi di formazione, corsi di specializzazione) e saranno pure presentate le nuove carriere e le professioni più richieste. Così come le competenze emergenti.

La sfida è contribuire a migliorare le performance di uno dei settori economici più rilevanti del Paese passa attraverso la preparazione e la motivazione di chi sceglie di farne parte.

Per questo Goethe crede sia importante avere cura di ogni singolo studente, aiutandolo a scoprire le proprie attitudini e predisposizioni per consentirgli di individuare il progetto che meglio si adatta alla propria personalità, sia in ambito occupazionale, sia formativo, sia universitario.

Come partecipare a Goethe

Gli appuntamenti si svolgono secondo la formula dell’e-learning, attraverso l’accesso a una piattaforma dedicata. Lo strumento migliore per portare i vari “coach” in tutte le scuole, con la massima interazione e un elevato livello di attenzione.

Per dare l’opportunità agli studenti di partecipare alle tre giornate Goethe è sufficiente contattare gli organizzatori (inviando una mail a goethe@formazioneturismo.com) per iscrivere la classe dell’istituto scolastico. L’iscrizione prevede un’unica quota di partecipazione di 50 euro a classe, per le spese di segreteria (non sono previste altre spese). Tutte le informazioni sono disponibili qui.

Ogni Istituto può iscrivere più classi. La classe può partecipare con un unico collegamento (account classe) o individualmente (account studente). I seminari saranno registrati e visibili anche successivamente.