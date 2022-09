Come gestire un'attività nella ristorazione? Lo insegna la Fondazione Minoprio

Un percorso di due anni per imparare ad affrontare tutti gli aspetti della gestione di un'attività enogastronomica. È ciò che offre la Fondazione Minoprio in collaborazione con l'Ipseoa Carlo Porta di Milano. Un biennio di alta formazione post diploma finanziato da Regione Lombardia dal titolo "Food & Beverage Management".

Food & Beverage Management con Fondazione Minoprio

Il corso di "Food & Beverage Management" si rivolge a diplomati che intendono specializzarsi nel settore enogastronomico e nella valorizzazione del territorio. Prevede un programma intenso in co-progettazione con i partner aziendali, imprese del settore, manager e professionisti. Il percorso insegnarà ad affrontare tutti gli aspetti della gestione di un'attività nel mondo del cibo, dalle materie prime, alla creazione del menu, passando per la gestione del personale e gli aspetti legati al marketing e alla valorizzazione territoriale.

«Chi sceglie questo percorso deve essere motivato da una grande passione per questo tipo di lavoro - spiegano dalla Fondazione - Deve avere una buona predisposizione ai contatti interpersonali, una propensione alla leadership, il tutto accompagnato da una buona capacità organizzativa».

Il programma prevede una parte in aula, con docenze universitarie e professionisti del settore, una in laboratorio, con degustazioni, visite aziendali, analisi di casi, prodotti del territorio e problem solving, una di case history, con testimonianze del mondo dell'impresa e incontri in aula con aziende del settore, e infine uno stage, che ha l'obiettivo di completare il percorso di formazione attraverso un'esperienza in azienda. Al termine verrà redatto un project work individuale.

Oltre alla formazione, gli studenti a fine percorso saranno in possesso di diverse certificazioni: linguistiche, Aspi, Aibes, Haccp di secondo livello e Sca.

Una nuova figura professionale: l'Agrifood and Marketing Manager

Oltre al biennio di alta formazione "Food & Beverage Management", la Fondazione e l'Istituto Carlo Porta offrono anche quello di "Agrifood and Marketing Management in Sport Events". Il modello è pressoché identico: 2.000 ore, suddivise tra aule, laboratori e stage, con partner di alto livello e conseguimento di certificazioni professionali.

Cambia il tema, che in questo caso è legato all'organizzazione e alla gestione di eventi sportivi con particolare attenzione al segmento della ristorazione, dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Di fatto, tramite il biennio formativo, nasce una nuova figura professionale, l'Agrifood and Marketing Manager, che si occupa sia di accoglienza sia di valorizzazione del territorio, con una particolare attenzione per la filiera agroalimentare.

I partner della Fondazione Minoprio

Diversi i partner che affiancano la Fondazione Minoprio nei due corsi. Tra i gruppi alberghieri, Star Hotels, Una Hotels, Uhc Resort e Grand Hotel Milan. Nella ristorazione, Fede Group. Per le agenzie viaggi, Astoi e Fiavet. Infine, nei club sportivi, Tennis Club Milano Bonacossa, Harbour Club, Olona 1894, Quanta Club, Sporting Club Milano 3 e Golf Club Tolcinasco.

I corsi si terranno prevalentemente in orario pomeridiano presso il Carlo Porta e le aziende che metteranno a disposizione i proprio laboratori.

Per gli studenti fuori sede è prevista la possibilità di vitto e alloggio in strutture convenzionate.

Per maggiori informazioni 334-2114017 oppure www.fondazioneminoprio.it.