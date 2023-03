GrosMarket Live Lab, masterclass professionali gratuite e aperte al settore Horeca

Al via il nuovo programma “GrosMarket Live Lab”, che offre un’opportunità di formazione e aggiornamento professionale di altissima qualità, insieme a protagonisti di eccellenza del settore. Si tratta di vere e proprie Masterclass Professionali organizzate ogni giovedì di marzo e aprile (fino al 20 aprile) dal canale ingrosso del Gruppo Sogegross, pensate appositamente per gli operatori Horeca a sostegno della propria attività. Il primo calendario propone 8 appuntamenti dedicati a formazioni tecniche di prodotto e preparazione, sviluppati sia per il mondo dei ristoranti così come per pizzerie, pasticcerie e bar; prevista anche una sessione formativa di comunicazione e social marketing per la gestione della propria attività.

Il GrosMarket di Genova

Sempre più al fianco dei clienti professionali

Gli incontri si svolgono in presenza all’interno dell’Area Didattica del nuovo punto vendita GrosMarket di Via Spataro a Genova Sampierdarena e sono disponibili anche online, in diretta e on demand. «Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo progetto, che si inserisce nell’ambito del recente rebranding dell’insegna, che ha portato sempre più al centro il nostro impegno nell’essere al fianco dei nostri clienti professionali per la migliore gestione delle loro attività - commenta Flavio Zago, direttore canale GrosMarket - Con GrosMarket LiveLab abbiamo voluto offrire l’opportunità di incontrare protagonisti del settore, che affronteranno temi di grande interesse: oltre alla possibilità di partecipare fisicamente in negozio è possibile seguire le Masterclass online, in diretta ma anche on demand, proprio per andare incontro alle esigenze dei professionisti Horeca e facilitare la fruizione dei contenuti che sono stati studiati e realizzati per loro».

Flavio Zago, direttore canale GrosMarket

Agevolare la gestione delle attività Horeca

All’interno delle Aree Didattiche - presenti oltre che a Genova Sampierdarena anche all’interno del Cash&Carry GrosMarket di Rivoli (To) - è allestita una cucina professionale, compreso Forno Pizza e Cocktail Station, per dare la possibilità di partecipare ad attività formative, approfondire l’utilizzo dei prodotti, provare nuove tecniche di preparazione e cottura e apprezzare iniziative di show-cooking e degustazioni. «Le nostre Aree Didattiche sono state studiate proprio per rafforzare l’offerta rivolta alla nostra clientela professionale, che da noi può trovare sia un ampio assortimento che consulenza e servizi innovativi, che agevolano la gestione delle attività Horeca - continua Zago - Come la nuova piattaforma e-commerce grosmarket.it, declinata anche su app, che garantisce un servizio realmente su misura per i professionisti del settore Horeca. A questo proposito, siamo molto soddisfatti dei risultati: in un anno, registriamo circa l’80% degli ordini con Delivery effettuati direttamente attraverso questo strumento».

Il programma degli incontri di marzo e aprile

Il programma degli incontri di GrosMarket LiveLab è ricco e diversificato: dalla pasticceria alla pizzeria e alla ristorazione, ma anche mixology, igiene e pulizia e comunicazione.

Marzo



2 - Fai la differenza con il cioccolato nel tuo menu con Diego Poli , Chef della Chocolate Academy Milano, in partnership con Callebaut (ore 15.30-17.00);

- con , Chef della Chocolate Academy Milano, in partnership con Callebaut (ore 15.30-17.00); 9 - Panne da montare e dessert: qualità e praticità al servizio della ristorazione con lo Chef Bruno Mancin , in partnership con Debic (ore 15.00-17.00);

- lo Chef , in partnership con Debic (ore 15.00-17.00); 16 - per il settore Horeca: strategie, pianificazione ed errori da evitare con Sharon Rappa , Social Media & Content Manager, in partnership con TLC Web Solutions (ore 15.30-17.00);

- con , Social Media & Content Manager, in partnership con TLC Web Solutions (ore 15.30-17.00); 23 - : la tecnologia a servizio di tutti i tipi di ristorazione con lo Chef Mirko Fabbri , in partnership con Orogel (ore 16.00-17.00);

- con lo Chef , in partnership con Orogel (ore 16.00-17.00); 30 - Low Abv Cocktails - i cocktail a bassa gradazione alcolica con Edoardo Banfi, Campari Academy Master Bartender, in partnership con Campari Academy (ore 14.30-16.30).

Aprile

6 - Come garantire una pulizia impeccabile del tuo locale con Marco Zanenga , Application Expert, in partnership con Diversey (ore 15.30-17.00);

- con , Application Expert, in partnership con Diversey (ore 15.30-17.00); 13 - La pizza contemporanea con Davide Civitiello , Campione di Pizza STG, in partnership con Caputo (ore 15.00-17.00);

- con , Campione di Pizza STG, in partnership con Caputo (ore 15.00-17.00); 20 - I prodotti ittici tra tradizione sarda e modernità con Chef Daniele Cui, in partnership con Smeralda (ore 10.30-12.00).

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito grosmarket.it. Per i clienti GrosMarket è garantita una priorità nella prenotazione.

