Da Vivosa Apulia Resort la prima Academy esperienziale di turismo

Vivosa Apulia Resort, in accordo esclusivo con la sezione turistica dell'Istituto Tecnico Economico “A. De Viti De Marco" di Casarano (LE), lancia la prima Academy esperienziale della Puglia, che si tradurrà per gli studenti in?Academy del saper fare. I corsi partiranno il 13 marzo 2023 e l’iniziativa è stata presentata il 2 marzo internamente al programma BTM4JOB, la sezione della BTM della Fiera del Levante di Bari, alla presenza dell’assessore regionale del Turismo Gianfranco Lopane e del collega di Formazione e Lavoro Sebastiano Leo.

Vivosa Apulia Resort - Nasce la Vivosa Academy Experiential Learning

L’academy esperienziale di Vivosa Apulia Resort

Vivosa Apulia Resort - miglior All Inclusive d'Italia ai World Travel Awards 2021 e 2022 - apre le porte alle nuove generazioni di professionisti di settore applicando una didattica innovativa basata sulla commistione di esperienza pratica, project work e teoria-concreta. I corsi, tenuti dai professionisti e dai manager del Vivosa, accompagneranno, testandole sul campo, le attitudini di studentesse e studenti. I partecipanti, al termine del percorso formativo, non solo matureranno uno specifico know-how, ma avranno maggiore consapevolezza dell’orientamento professionale che vorranno perseguire. Per i più meritevoli, inoltre, ci sarà una borsa di studio/stage retribuito presso una delle strutture dell'azienda con pacchetto welfare annesso.

A compimento dell'Academy, gli studenti avranno maturato competenze e abilità immediatamente spendibili nel comparto turistico: una full immersion pratica ed empirica che tocca tutti gli aspetti del management?turistico: dalla reception, al booking; dal purchasing, all'experiences like the locals do, per esplorare il Salento; dall'ecosostenibilità, al mondo wellbeing e beauty… senza dimenticare la pratica della lingua inglese, indispensabile in un settore votato all’accoglienza internazionale.

Vivosa Apulia Resort, sala conferenze

Vivosa Apuli: Ecoresort 4*Superior

Vivosa è l’Ecoresort 4*Superior (Best Luxury Ecoresort in Europe ai Luxury Hotels Awards 2022) che rispetta l'ambiente e propone una nuova idea di vacanza finalizzata al contatto con la natura, al wellbeing, alla tradizione salentina e allo sport. La formula Luxury All Inclusive è insignita come Miglior All Inclusive Resort d’Italia ai Travel Awards 2021 e 2022. La Vivosa Organic Spa è stata premiata come Best Luxury Spa Resort (agli International Spa & Beauty Awards 2022) e come miglior Luxury Wellness Spa (ai World Luxury Spa Awards 2020).

Vivosa Apulia Resort sorge all’interno del Parco Naturale Litorale di Ugento (LE), in una delle zone più suggestive del Salento. Direttamente dal resort, attraversando la pineta e le dune della riserva naturale, si raggiunge la spiaggia privata che si tuffa nel mare della costa nota come Maldive del Salento. La struttura dedicata all’ospitalità comprende 333 camere, distribuite in 10 Corti su 2 livelli, arredate in stile mediterraneo. I pasti sono serviti a buffet, al ristorante centrale Via Appia, o alla carta all’osteria pugliese ‘A Puteca. Il complesso ospita tre bar: il Dolce Vita Pool Bar, nell’area delle piscine; lo Scirocco Beach Bar, sulla spiaggia; e il panoramico Damiano’s Lounge Bar sulle terrazze. La zona piscine si divide in due aree: una centrale composta da quattro vasche, di cui una con lettini idromassaggio e cascate d’acqua; l’altra dedicata ai ragazzi, con scivoli d’acqua e, adiacente, la piscina profonda 40 cm, parzialmente ombreggiata, idonea all’acquaticità dei più piccoli.

La spiaggia di fronte al Vivosa Apulia Resort 1/4 Vivosa Apulia Resort, escursione didattica per i bimbi 2/4 Vivosa Apulia Resort, immagine in notturna 3/4 Vivosa Apulia Resort - piscina 4/4 Previous Next

La Vivosa Organic Spa

La VOS - Vivosa Organic Spa è un centro benessere di 800 metri quadrati con: piscina, idromassaggio, sauna, biosauna, hammam, percorso kneipp, docce emozionali, criosauna e tre sale fitness. I prodotti utilizzati per i trattamenti sono creati in esclusiva e 100% BIO. Innumerevoli sono gli sport che si possono praticare: calcetto, tennis, padel, beach volley, basket, bocce, tiro con l’arco, ping-pong e calcio balilla. Ampia è l’offerta di corsi tenuti dalla Vivosa Fitness Crew: yoga, meditazione, pilates, hiit fit, spinning e spartan. Nella pineta ci sono aree attrezzate per il jogging, con un percorso di 1200m, postazioni fitness, un percorso eco golf di 9 buche, l’adventure park sugli alberi e il minigolf.

Il divertimento è garantito per tutte le fasce d’età: Baby Club (2-4 anni), Kids Club (5-7 anni), Mini Club (8-10 anni), Young Club (11-13 anni), Vivosa Tribe (14-17 anni). I laboratori per i più piccoli seguono la filosofia del learning by playing, con una offerta unica nel suo genere, che va dalle attività creative (ceramica, cartapesta, riciclo) a quelle a contatto con la natura e con gli animali (falconeria, apicoltura, mungitura, orto didattico).

Vivosa è un hub della cultura salentina, con il settimanale mercatino della tradizione e con i laboratori di cucina e dei mestieri. Per esplorare il Salento, poi, le Vivosa Experiences offrono indimenticabili occasioni: dalle gite in barca, al trekking al faro, dalle visite ai frantoi ipogei, al kayak nelle grotte.

Dal 2023 Vivosa Apulia Resort è anche la prima Academy esperienziale di turismo della Puglia. Un programma di corsi volti ad implementare le attitudini di studentesse e studenti, applicando una didattica innovativa basata sulla commistione di esperienza pratica, project work e teoria-concreta.

Vivosa Apulia Resort

Via Vicinale Fontanelle - 73059 Marina di Ugento (Le)

T 0833 931002