NEFF, al via le masterclass negli showroom di Milano e Roma

<span class="s1">Dopo il grande successo dell’edizione 2022, NEFF, leader europeo per gli elettrodomestici da incasso che da 145 anni ispira tutti gli appassionati di cucina, riapre le porte dei suoi NEFF Collection Showroom e dà il via alle nuove Masterclass 2023. Una rassegna di incontri aperti a tutti gli appassionati di cucina, tenuti da esperti e talent protagonisti del mondo del food e del lifestyle, per vivere insieme un affascinante viaggio nell’universo dei valori del marchio e nel cuore della cucina, intesa sia come ambiente principale della casa, sia come l’arte di portare a tavola emozioni e sapori unici.

Al via le masterclass di NEFF

Non solo a Milano: anche a Roma

Prima grande novità di quest’anno: gli appuntamenti non si terranno soltanto a Milano, ma anche nel nuovo NEFF. Collection Showroom di Roma, aperto lo scorso novembre nel cuore della Capitale in Via del Tritone, 148. A inaugurare l’edizione 2023 delle Masterclass sarà l’imprenditrice digitale, cuoca e conduttrice televisiva Sonia Peronaci, da sette anni Brand Ambassador del marchio NEFF: mercoledì 15 marzo a Milano nello Showroom di via Lazzaretto 3 si terrà “L’arte del risotto”, un viaggio alla scoperta del variegato mondo del riso, dal chicco alla pentola, insieme alla rice sommelier e food writer Valentina Masotti.

Tanti i protagonisti degli incontri

Protagonisti delle successive Masterclass, una ricca squadra di talenti che nel corso di tutto l’anno guideranno i partecipanti alla scoperta di nuovi modi di vivere la propria casa per rendere indimenticabile ogni momento di condivisione. Sarà infatti possibile incontrare Alberto Blasetti e Simone Giannotta, Mattia Pastori di Nonsolococktails, Cecilia Paganini (aka La Fiorellaia), Elena - Cuori Veggie, Federica di Just Tuscany, Diego Poli, Paola Azzolina, Marco Montuori, Maria Clara Tiberi, Antonia Flowers e Filippo Bartolotta.

Sono tanti i protagonisti delle masterclass

Le tematiche delle Masterclass

I nomi delle Masterclass anticipano le tematiche trattate durante gli incontri: Food Styling & Photo, Cocktail Express, Flower Design, Go Veggy, Candle Lab, I Love Chocolate, Pinsa e Olio, Cake Design, Wine Tasting. Sarà poi Sonia Peronaci a chiudere l’edizione 2023 delle Masterclass con l’imperdibile appuntamento, nello showroom milanese, “Il Pranzo di Natale”, durante il quale i partecipanti potranno prepararsi a stupire i propri ospiti durante le festività natalizie grazie alle sue gustose ricette e ai preziosi consigli di Elisa Motterle, esperta di bon ton e unica trainer italiana di Etiquette certificata dalla International Protocol and Etiquette Academy di Londra.

Evi: «Felici di poter rinnovare questo progetto»

«Dopo il successo delle Masterclass dello scorso anno siamo molto felici di poter rinnovare questo progetto, ampliandolo, anche nel 2023. Solo qualche mese fa abbiamo aperto un nuovo luogo di condivisione, il NEFF Collection Showroom di Roma, e siamo fieri di farlo diventare fin da subito un riferimento in città dove vivere la cultura della condivisione e la passione per la cucina, valori tanto cari a NEFF. È per noi motivo di orgoglio dar vita a questi appuntamenti anche grazie agli esperti che mettono a disposizione il loro talento per un autentico viaggio nel cuore del brand» dichiara Sarah Evi, Brand Communication Manager di NEFF.

Le Masterclass di NEFF avranno cadenza mensile e saranno gratuite ed aperte a tutti, con posti limitati, previa iscrizione sul sito internet del marchio. Maggiori informazioni sulle singole Masterclass di Milano e Roma e sulle modalità di iscrizione sono reperibili al seguente link: https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/lasciati-ispirare/masterclass