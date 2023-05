Premio "Allievo dell'anno", Samuel Pedemonte vincitore della 17ª edizione

È uno dei concorsi più storici dell’intero territorio ed ogni anno vede ai fornelli una trentina di giovani e futuri chef che stanno studiando presso i centri formativi della provincia di Pavia. Successo, nella cornice del centro Apolf di Pavia, per la 17esima edizione del premio "Allievo dell’anno”, concorso organizzato dall’Associazione Cuochi Pavia che, quest’anno, aveva come tema il riutilizzo del pane in cucina. La gara tra i giovani e talentuosi chef ha visto la partecipazione degli allievi dei centri Apolf, Enaip e Santa Chiara, tre scuole formative di livello che ogni anno “sfornano” abili e competenti professionisti del settore. Significativa la cooperazione preziosa dei docenti e delle direzioni dei singoli istituti. A trionfare nella categoria “Preparazioni di cucina”, premio dedicato a Giovanni Selvatico, indimenticato patron del Ristorante Selvatico di Rivanazzano, punta di diamante della ristorazione pavese, è stato Samuel Pedemonte (Enaip Voghera) che ha presentato un tortino raffermo con fonduta di formaggio Montebore; al secondo posto Joshua Galla (Apolf Pavia) con un tortino di pane raffermo con verdure; al terzo posto Andrea Chiatti (Santachiara di Stradella) con un muffin di pane raffermo con verdure.

Al centro, Samuel Pedemonte, vincitore della 17esima edizione del premio "Allievo dell'anno"

Premio "Allievo dell'anno", Asia Catalano vince nella categoria "Preparazioni di pasticceria"

Nella categoria “Preparazioni di pasticceria”, premio dedicato a Flavio Manzali, ha vinto Asia Catalano (Clerici di Vigevano) con un torta “pan e pum”; Nicolò Grossi (Santachiara di Stradella) con la sua torta di pane al caffè si è aggiudicato il secondo posto; sul terzo gradino del podio è salito Daniel Horj (Apolf Pavia) con i Panelli; quarta classificata Gaia Bottiglieri (Enaip di Voghera) con una cheescake di pane raffermo con salsa al mango e spuma al parmigiano. «Sono pervenute 47 ricette in totale, tutti di alto livello - spiega il presidente vicario, Mario Becciolini. Inizialmente sono state valutate da una giuria tecnica, che ha selezionato le sette ricette finaliste che sono state poi degustate dalla giuria composta da giornalisti del settore gastronomico ed esponenti del mondo della ristorazione locale. Siamo orgogliosi di aver nuovamente organizzato il concorso perché rappresenta la storia della nostra associazione ma soprattutto va a premiare il prezioso lavoro delle scuole di formazione e i loro allievi più bravi che, a breve, finiranno nelle cucine a lavorare. I lavori arrivati sono stati di ottimo livello, curati nei dettagli ed alcuni anche innovativi sotto il profilo della presentazione».

L'Associazione Cuochi Pavia attraverso il presidente vicario Becciolini ed il presidente Verdelli, con l'aiuto del consiglio, ha tenuto alto il livello del rinomato concorso, con una giuria di professionisti della comunicazione e della ristorazione. Tra questi era presente il giornalista Paolo Calvi, la lady chef Piera Selvatico del ristorante Selvatico di Rivanazzano, ed altri illustri esperti di settore. «La giuria - ricorda Becciolini - è stata messa a dura prova, per la qualità alta dei piatti proposti sul tema del riutilizzo del pane in cucina. Tema all'apparenza semplice ma che ha dato sfogo alla creatività dei ragazzi così proponendo piatti sia dolci che salati di tutto rispetto. Complimenti ancora ai ragazzi perché hanno dimostrato capacità ed inventiva».