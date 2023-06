“A tu per tu con...”, tornano i webinar dei grandi chef stellati

Proseguono i webinar Foodart - Il Menù del Futuro dal titolo “A tu per tu con …”. In tutto 12 appuntamenti live e on demand della durata di 30 minuti, pensati da Unilever Food Solutions e da Federazione Italiana Cuochi, che hanno come protagonisti importanti chef stellati partner del progetto Foodart. Prossimo appuntamento il 27 giugno alle 15.00 con Giovanni Solofra, Chef del ristorante 2 Stelle Michelin “Tre Olivi” di Paestum. E poi ancora l’11 luglio con Pierluca Ardito, Chef e Team Coach della Nazionale Italiana Cuochi (qui il link per iscriversi ai webinar in diretta streaming e rivedere quelli passati).

Lo chef Giovanni Solofra

Gli chef partner del progetto - Chicco e Bobo Cerea, Tommaso Foglia, Roberta Merolli, Diego Rossi, Giovanni Solofra e Pierluca Ardito - sono chiamati a raccontare la loro idea di Menù del Futuro, attraverso l’interpretazione delle due tendenze “Tradizione Moderna” e “Cucina Sostenibile”, emerse dal Future Menu Trend Report di Unilever Food Solutions considerate centrali nella cucina italiana e all’interno di Foodart, il progetto di formazione e aggiornamento, alla sua quarta edizione, che esplora i bisogni e le sfide future dello chef e fornisce soluzioni e strumenti per affrontarle con successo.

"A tu per tu con...", cosa raccontano gli chef nei webinar?

In 30 minuti gli chef raccontano con le loro ricette e in un'intervista inedita con il giornalista enogastronomico Giuseppe Gaspari, tecniche e segreti della “Tradizione Moderna” e della “Cucina Sostenibile”. In conclusione Giuseppe Buscicchio, executive chef Unilever Food Solutions, da oltre 25 anni membro della Federazione Italiana Cuochi, affiancato dal giornalista, scrittore e sommelier Antonio Iacona, risponde alle domande dei partecipanti al webinar. Il progetto Foodart - Il Menu` del Futuro si sviluppa attraverso il calendario di webinar “A tu per tu con …”, con il libro Foodart - Il Menu` del Futuro, scaricabile dal sito www.unileverfoodsolutions.it e attraverso “A casa di ...”, il format live in diretta dalle cucine degli chef stellati.

Le tendenze del Menù del Futuro: tradizione moderna e cucina sostenibile

Il cliente di oggi è evoluto e predisposto alla sperimentazione, desidera mangiare bene, è curioso e si appassiona al racconto di come è stato ideato un piatto, cosa c’è dietro la preparazione di una ricetta e a quale tradizione appartiene. Partendo dalla cultura gastronomica lo chef ha il compito di reinterpretarla e proporla in chiave nuova. “Tradizione Moderna” è il racconto della memoria del gusto in una costante evoluzione di profumi, sapori, consistenze e forme, di ingredienti e tecniche, che fondendosi tra loro si trasformano in nuove combinazioni sensoriali; è rispettosa (re)invenzione.

Inoltre lo chef è sempre più spesso chiamato a svolgere il ruolo di garante di una “Cucina Sostenibile”, caratterizzata da comportamenti consapevoli e responsabili che aiutano a comprendere quali sono le conseguenze che possono originarsi dalle scelte prese, la loro ricaduta economica e il loro impatto ambientale e sociale.

Ideare una ricetta e realizzare un piatto senza sprecare nulla, utilizzando ad esempio parti animali e vegetali una volta considerate scarti, richiede una nuova visione di cucina, capace di tenere saldamente ancorato il legame con il territorio e le tradizioni nel pieno rispetto dei sapori.