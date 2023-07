Di Marco, dietro la Pinsa Romana un team sempre più forte

Di Marco, azienda attiva dal 1981 nel settore professionale della pizza, nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Corrado Di Marco, veterano nel mondo della panificazione. All’origine, l’invenzione di un mix di farine specifico per la Pizza in Teglia alla Romana, la linea Pizzasnella, che rivoluziona il mercato delle pizzerie al taglio grazie all’eliminazione dei grassi negli impasti per ottenere un prodotto digeribile e fragrante. Nel 2001 un’ulteriore svolta: viene ideato quello che oggi è il prodotto di punta, la Pinsa Romana. Una crescita costante che determina un parallelo sviluppo interno.

La Pinsa Romana firmata Di Marco

Pinsa, un mercato milionario

È di questi giorni l’annuncio dell’ampliamento della squadra con l'ingresso di cinque figure professionali altamente qualificate. Gli incarichi, che toccano le aree commerciale, finanziaria, operations, marketing e risorse umane, si inscrivono in un più ampio progetto di potenziamento della struttura aziendale, a testimonianza dei risultati di successo che il brand sta raggiungendo.

Un’espansione significativa, che sottolinea la volontà di rafforzare le proprie capacità operative interne ma soprattutto di consolidare la propria posizione in un mercato, quello della Pinsa, che secondo le previsioni, nel solo retail, varrà non meno di 150 milioni di euro nel 2025.

Daniele Procaccini, il nuovo direttore commerciale

Professionisti di rango

Da vent’anni nell’industria alimentare, Daniele Procaccini ricopre la carica di direttore commerciale. Esperienza ventennale tra grandi gruppi e pmi del settore anche per Fabrizio Vivarelli, direttore marketing. Prende le redini dell’area “finance” Alessandro Rompato (già Sony, Fendi, Colgate), direttore finanziario. Di solida esperienza anche l’operation manager Giovanni Amoroso e l’hr manager Valentina Giannini.

Percorso di crescita e innovazione

«Siamo davvero entusiasti di accogliere questi talentuosi professionisti nella nostra squadra - afferma Alberto Di Marco, ceo dell’azienda - L’ampliamento del team rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita e innovazione di Di Marco, che guarda al futuro con grande ottimismo. Siamo quindi pronti ad accogliere ogni nuova sfida e a consolidare la posizione di leadership del nostro brand che fonde insieme tradizione e autenticità del Made in Italy».

Di Marco Corrado

via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847