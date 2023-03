Assica, in prima linea per la formazione con il programma europeo “Trust Your Taste”

Assica presenta la prima masterclass per salumieri, banconisti, macellai e professionisti del settore realizzata nell’ambito del programma europeo “Trust Your Taste - Choose European Quality”. L'Academy Trust Your Taste è rivolta principalmente agli operatori della distribuzione, come salumieri, banconisti, macellai, impiegati nel normal trade così come nella Gdo, che ogni giorno propongono e raccontano i nostri prodotti ai consumatori. Sono professionisti con un compito importante e di responsabilità, nei confronti dell’intera filiera.





Ma è un’occasione formativa anche per altre figure del settore che, grazie al contenuto delle 9 lezioni, potranno completare la loro già solida formazione con nozioni sulla storia dei salumi, la normativa dei prodotti tutelati, i processi produttivi, l’impegno in sostenibilità delle aziende del settore e alcuni consigli pratici per valorizzare al meglio carne suina e salumi, anche dal punto di vista nutrizionale, nel punto vendita.

Le video lezioni già disponibili online gratuitamente

Le video lezioni sono già disponibili gratuitamente sul sito www.trustyourtaste.eu e tutti gli utenti che le seguiranno, potranno sostenere un semplice test di valutazione, che mira a verificare l’effettiva visione delle lezioni e l’assimilazione dei concetti chiave e dei passaggi più importanti. Al termine del test, con un risultato pari o superiore al 75% di risposte esatte, otterranno un attestato come professionista “Trust Your Taste Certified”. Ma la proposta formativa è interessante anche per tutti i consumatori consapevoli e attenti alle proprie scelte di acquisto e all’alimentazione. L’Academy è uno strumento di comunicazione particolarmente indicato per divulgare correttamente anche l’impegno e i progressi del settore nell’efficientamento dei processi produttivi, nell’attenzione all’ambiente, al benessere animale e nell’impatto positivo sul profilo nutrizionale dei prodotti.

Un percorso formativo per gli operatori

L’Academy vanta la partecipazione di docenti d’eccezione, ciascuno dei quali è stato coinvolto e selezionato per le specifiche competenze, l’autorevolezza sul tema che affronta nelle lezioni e la capacità di diffondere al meglio i messaggi cari al settore. Fra questi, anche Fabrizio Nonis, macellaio gastronomo, volto e produttore tv, grande estimatore e divulgatore della carne: a lui, protagonista di 3 lezioni, sono affidati consigli pratici su come allestire il banco e proporre i vari tagli, con l’obiettivo di ridurre il più possibile lo spreco, sapendo proporre e valorizzare tutte le parti dell’animale per le loro caratteristiche peculiari. Nelle sue lezioni, anche un appello ai macellai perché rivendichino con orgoglio la loro professione, un lavoro nobile, antico e che oggi riveste un ruolo notevole nel contribuire ad un sistema più sano, più etico e più sostenibile. In linea con gli obiettivi del programma europeo, che è volto a migliorare il grado di conoscenza dei prodotti agricoli dell'Unione attraverso la promozione della cultura produttiva di salumi e carne suina e la valorizzazione degli standard europei e della tradizione storica che contraddistingue questo comparto, il percorso formativo, che è stato ideato, tocca argomenti di particolare interesse per gli operatori del comparto.

