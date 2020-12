Bar e ristoranti, ecco l'elenco delle scadenze fiscali di gennaio

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 17:24

L

Le scadenze per gennaio

17 gennaio : vanno versati i contributi Inps per i lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro.

: vanno versati i contributi Inps per i lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro. 18 gennaio : sono diversi gli appuntamenti previsti per questa giornata, tra cui il termine per la liquidazione dell’Iva mensile. Inoltre i sostituti d’imposta devono versare le ritenute e l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività. Infine, per le locazioni brevi, è previsto il versamento delle ritenute sui canoni, o sui corrispettivi, pagati o incassati.

: sono diversi gli appuntamenti previsti per questa giornata, tra cui il termine per la liquidazione dell’Iva mensile. Inoltre i sostituti d’imposta devono versare le ritenute e l’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività. Infine, per le locazioni brevi, è previsto il versamento delle ritenute sui canoni, o sui corrispettivi, pagati o incassati. 20 gennaio: i titolari di partita Iva sono tenuti a versare il bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2020

'anno delle2021 è caratterizzato da numerosi, dovuti all', messi in campo nei mesi scorsi per consentire a famiglie e imprese di affrontare la. Sulle date ancora presenti nell'agenda degli appuntamenti con l'erario pesa anche il, che potrebbe intervenire con ulteriori proroghe, appunto.La fotografia attuale del calendario fiscale comprende: iper i lavoratori dipendenti; il versamento dei, relativi all’ultimo trimestre 2020, per i lavoratori domestici; il versamento del bollo relativo alle fatture elettroniche per le partite Iva.Le scadenze da tenere a mente sono molte, particolare rilievo hanno queste 3 giornate:Fonte: AdnKronos