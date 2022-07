Come scrivere un curriculum per il catering

Supponiamo che vi stiate candidando per una posizione nel settore della ristorazione. In questo caso, è utile presentare un curriculum che metta in evidenza le vostre competenze ed esperienze uniche e rilevanti nel settore della ristorazione, oltre agli elementi tradizionali di un curriculum come la storia lavorativa, l'istruzione e le informazioni di contatto. Imparare a creare un curriculum unico che mostri le vostre migliori qualifiche nel settore della ristorazione può aiutarvi a distinguervi nel processo di assunzione. Questo articolo spiega come scrivere un curriculum perfetto per la ristorazione per aumentare le possibilità di ottenere il vostro lavoro da sogno.

Che cos'è un catering?

I catering preparano e servono grandi quantità di cibo agli eventi. Inoltre, creano le tempistiche di ogni evento e il piano dei pasti, curano tutte le forniture e gli utensili necessari per ogni evento e comunicano con i membri dello staff del catering e con gli ospiti. I loro compiti quotidiani possono includere:

Creazione di menu

Allestimento delle postazioni di servizio

Gestione delle richieste speciali di ospiti e clienti

Rispetto delle linee guida in materia di salute e sicurezza

Modelli di servizio coordinati

Allestimento e manutenzione di postazioni di ristorazione o buffet

Disposizione di tavoli e sedie nello spazio dell'evento

Comunicare e gestire il personale di servizio

Se da un lato i ristoratori supervisionano le operazioni generali di un evento, dall'altro si affidano ai server e al personale del catering per garantire che l'evento si svolga senza intoppi. Gli addetti al catering sono responsabili di servire cibo e bevande, rispondere alle domande degli ospiti sulle voci del menu, mantenere le scorte del buffet e garantire agli ospiti un'esperienza culinaria unica. Le mansioni quotidiane di un addetto al catering possono comprendere:

Allestimento di tavoli, biancheria e sedie nello spazio dell'evento

Accogliere gli ospiti e rispondere alle loro domande

Servire cibi e bevande in ordine e in modo tempestivo

Ripristinare il banchetto come specificato dal supervisore

Pulire e sparecchiare i tavoli da pranzo tra una portata e l'altra

Verificare con gli ospiti la loro soddisfazione

Come scrivere un curriculum per la ristorazione

La stesura di un curriculum di successo nel settore della ristorazione comporta l'evidenziazione di esperienze, formazione e competenze rilevanti. Costruire un curriculum d'impatto e pertinente può aiutarvi a essere un candidato più competitivo e ad aumentare le possibilità di ottenere un colloquio.

Quando scegliete il modello per il vostro CV, cercate di farlo sembrare abbastanza professionale e semplice allo stesso tempo. Il tempo dei selezionatori è prezioso. Se un selezionatore si imbatte in un CV disordinato, disorganizzato e mal strutturato, gli basteranno pochi secondi per cestinare il documento. Prima di preparare il vostro curriculum per la ristorazione, dovreste dare un'occhiata ad alcuni consigli utili che aumenteranno notevolmente le vostre possibilità di ottenere il lavoro.

Se avete letto i consigli avanzati, seguite questi semplici passi per scrivere un curriculum per la ristorazione:

1. Fornite le vostre informazioni di contatto

Aggiungete il vostro nome e cognome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail nella parte superiore del curriculum. A seconda delle vostre preferenze, potete aggiungere l'indirizzo completo o solo la città e lo stato.

2. Scrivere un obiettivo

Subito dopo le informazioni di contatto, inserite un obiettivo che indichi le vostre migliori qualità e ciò che sperate di ottenere con un nuovo datore di lavoro. Cercate di limitare l'obiettivo a due frasi al massimo e di adattarlo a ogni candidatura. Se l'obiettivo è specifico per il datore di lavoro, potete dimostrare il vostro interesse per il lavoro e la vostra attenzione ai dettagli. Se potete, includete il nome dell'azienda di catering specifica e menzionate l'allineamento dei vostri obiettivi.

3. Elencate le vostre esperienze rilevanti

A partire dalla più recente, elencate la vostra storia lavorativa rilevante. Includete il datore di lavoro, la posizione e le date in cui avete lavorato. Quindi elencate le vostre principali responsabilità e mansioni nell'ambito della posizione. Cercate di usare parole attive e di sottolineare le responsabilità che si allineano alla posizione aperta. Se potete, includete anche dei numeri che aiutino i responsabili delle assunzioni a conoscere meglio la vostra esperienza nel settore della ristorazione. Ad esempio, la responsabilità potrebbe essere: "Ho lavorato in media a sei eventi da 100 persone a settimana".

4. Elencate la vostra formazione e le vostre certificazioni

Iniziate con la formazione più recente o più elevata, includendo il nome della scuola, il titolo di studio o la certificazione e la data in cui l'avete conseguita. Nella sezione dedicata all'istruzione si possono elencare anche le certificazioni in materia di ristorazione, manipolazione degli alimenti o culinaria. Se volete che le vostre certificazioni risaltino, potete creare una sezione separata.

5. Evidenziare le proprie competenze

Elencate le 5-10 competenze più rilevanti per il lavoro. Si possono includere soft skills, come il servizio clienti e il lavoro di squadra, e hard skills, come la conoscenza della manipolazione sicura degli alimenti. È utile anche integrare in questo segmento parole di potere, ovvero parole che evocano forti emozioni positive nel lettore. Ad esempio, invece di "conoscenza degli standard di servizio di alimenti e bevande", provate con "eccezionale conoscenza degli standard di servizio di alimenti e bevande".