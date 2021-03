Corsi di inglese gratis ai disoccupati. English Corner sostiene i ristoratori

Pubblicato il 20 marzo 2021 | 10:49

English Corner, 160 corsi gratuiti online per chi ha perso il lavoro con la pandemia

Sostegno diretto per i lavoratori della ristorazione

Focus sull’inglese per il settore

rasformare un momento diin occasione per accrescere le proprie. Questa lache muove l’iniziativa con cui, scuola specializzata nell'insegnamento della, donaperdel mondo dellache hannoila causa della. Due corsi per due livelli distinti, principiante e avanzato, ciascuno strutturato in 5 incontri di 2 ore, per un totale di 10 ore di aula virtuale.«English Corner è sensibile alla contemporaneità che si è generata durante questi complessi mesi che stiamo vivendo: crede fortemente che ciascuno potrebbe fare un piccolo pezzetto perlae come scuola mette a disposizione per il mondo della ristorazione e del commercio, la propria competenza e il proprionel mondo dell’insegnamento dell’inglese» racconta, direttrice della scuola.I temi trattati dai docenti, tutti diplomati Celta, andranno dall’della, alladel, alladi eventualidi insoddisfazione da parte di un, al dare qualchedella propria citta`. Come tutti i corsi proposti da English Corner, il metodo punta all’inglese comunicativo, attraverso cui mettere in pratica la propria conoscenza della lingua parlata.Si parte il prossimo 20 aprile per proseguire sino all’11 maggio - con lezioni il 20 aprile, 22 aprile, 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio – che saranno ripetute in giugno. Il livello minimo richiesto agli iscritti – cui sarà somministrato un test di verifica iniziale – è A2, mentre il numero massimo di partecipanti previsto è di 80 corsisti.Gli interessati possono inviare la propria richiesta a: englishcorner@englishcorner.eu e visitare il sito www.englishcorner.eu