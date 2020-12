Da Unilever Food Solutions la Guida per delivery e take away

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 07:26

gni giornoaffianca i cuochi nel loro lavoro, li ispira nelle loro creazioni e contribuisce al loro costante aggiornamento professionale, coerentemente con la sua missione: “”. Unilever Food Solutions pensa, produce e propone al mondo della ristorazione prodotti innovativi ad alto valore aggiunto e sviluppa soluzioni efficaci, sicure e su misura con un’attenzione costante alla qualità e alla sostenibilità delle materie prime.Anche in questo momento così complesso, Unilever Food Solutions non rinuncia a stare al fianco dei professionisti della ristorazione e per loro ha sviluppato la “”, uno strumento agile e di facile lettura per supportare le attività che vogliono organizzare questi servizi, scaricabile dal sito www.unileverfoodsolutions.it nella sezione “”.In una prima parte la guida offre diversicon indicazioni pratiche su come organizzarsi per avviare i servizi di delivery e take away responsabilmente. In più suggerimenti utili sullae sulleda utilizzare. Una seconda parte della guida è dedicata a consigli pratici sullaper delivery e take away, con le tipologie di piatti più indicati e quelli da evitare, per garantire al cliente un’esperienza di gusto quanto più simile a quella proposta nel proprio ristorante.Molte le ispirazioni per nuove ricette adatte per l’asporto - dagli antipasti alle insalate, dai primi piatti agli sformati, dai secondi piatti di carne e pesce, attraverso lo street food, fino ad arrivare ai dessert - tutte disponibili sul sito www.unileverfoodsolutions.it RICETTA: Gran piatto di verdure gratinate