"Dalla stalla al piatto", i macellai diventano professionisti della carne

Pubblicato il 27 aprile 2021 | 10:54

S

Il corso per macellai

Professionisti per la sicurezza alimentare

13 lezioni per 20 ore di formazione

28/4, Marco Tassinari, Unibo: Il bovino, conoscere l'animale e le razze, classificazione delle carcasse

3/5, Marco Tassinari, Unibo: Alimentazione degli animali e benessere animale

13-7/6, Francesca Perfetto (Bord Bia) e Giorgio Pellegrini (Federcarni)

5/5, Alessandro Cuomo, Cuomo Method: Frollatura e maturazione

10/5, Andrea Serraino, Unibo: Sicurezza e igiene alimentare

12/5, Bruno Muraro, Federcarni: Macelleria e gastronomia, conoscere gli ingredienti

19/5, Ciro Sinagra, Contital: Food packaging, alluminio, sostenibilità e soluzioni per il futuro

17/5, Stefano Trabucchi, Epta Innovation Centre Engineer: Funzionamento sistema del freddo

24/5, Alberto Questori, Specialized Brand Manager - Misa: Celle refrigerate e qualità di conservazione all’interno delle celle

26/5, Marika Emanueli, Product Manager - Eurocryor: Esposizione e conservazione all'interno del banco frigo

31/5, Silvano Costantini, Zanussi Professional: Cotture in macelleria, attrezzature e tecniche

3/6, Francesco D’Agostino (Federcarni) e Francesco Di Caprio (Meaters): Marketing, le 5C per crescere e affermarsi.

i scrive corso di, si legge riconversione e adeguamento delle. Se la pandemia ha imposto nuovi canoni di sicurezza anche nelle modalità di fare la spesa,. Non solo perché non hanno mai abbassato le saracinesche perfino nei momenti più difficili dei lockdown generali e locali, ma anche e soprattutto perché sono diventati i rappresentanti di un comparto che ha decisamente cambiato passo.Così i: oggi più che mai, hanno capito il loro ruolo, che devono essere insomma capaci di orientare le scelte del consumatore con la consapevolezza di essere garanti di quel commercio di prossimità che fa da argine alla globalizzazione dei sapori e al depauperamento dei centri urbani e delle periferie in nome della qualità che. Parte da qui, da questo insieme di nuove capacità e visioni imprenditoriali, ilche già nel titolo dice tutto: “Dalla stalla al piatto: le conoscenze del macellaio moderno per garantire la qualità”. Dal benessere animale alla catena del freddo, dai metodi di cottura ai più innovativi procedimenti di maturazione dei vari tagli, dall'imprescindibile concetto di qualità alle moderne tendenze del gusto che non dimenticano laal nuovo concept della macelleria moderna in grado di essere un punto di riferimento della gastronomia ad ampio spettro.Il progetto, che ha ottenuto il, è realizzato con il coordinamento scientifico del professor Marco Tassinari di Unibo e con la collaborazione dei partner Federcarni: Epta, Zanussi Professional, Contital, Cuomo Method, Meaters, Bord Bia-Irish Food Board.Il corso, gratuito, è destinato ai soci Federcarni Confcommercio, agli addetti del reparto di macelleria e agli studenti del corso di laurea in Sicurezza e qualità delle produzioni animali dell’Università di Bologna. Il, strutturato in 8 moduli e 13 lezioni per complessive 20 ore di formazione on-line,. Sono previste modalità di interazione e momenti di confronto con i docenti e tra gli studenti stessi. Le lezioni possono essere seguite sia in diretta sia in differita.