Formazione e tutela professionale. Cuochi e pasticceri alleati, Fic e Conpait uniti

Cuochi e Pasticceri sempre più uniti e più forti

Una collaborazione che non nasce dal nulla



La soddisfazione di fare azione comune

il presidente dei cuochi Fic, Rocco Pozzulo

Pozzulo: faremo sentire più forte la nostra voce





fresco d’inchiostrosiglato dalle due associazioni professionali leader nei propri settori di competenza: la Confederazione Pasticceri Italianie la. Tale accordo è. Un passo avanti rispetto ad un’intesa da tempo in campo che da una spinta formidabile a quell’unione di tenti e sinergia che da tempo sollecitiamo fra le diversi componenti del mondo dell’enogastronomia italiana. Ora(che poi sono figure a volte intercambiali come dimostra il successo di ex pasticceri diventati cuochi stellati, o viceversa) potranno oltretutto fare sentire con più forza ed autorevolezza la loro voce nei confronti delle istituzioni che nell’emergenza Covid hanno spesso “dimenticato”, per usare un eufemismo, questo mondo, pure centrale per il nostro stile di vita, per l’immagine del Paese e per la promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare. Ilsottoscritto dalle due maggiori organizzazioni del comparto garantisce più autorevolezza alla voce dei due presidenti.La strettanon è proprio una novità, dato che, considerati i settori di comune interesse, entrambe avevano già avviato negli ultimi anni un’intensa e proficua azione di squadra. E proprio per tale motivo adesso hanno avvertito la necessità di creare unche possa garantire, d’ora in avanti, una maggiore e più efficace partnership tra le rispettive realtà associative, che contano migliaia di soci iscritti da entrambe le parti.Soddisfatti i due massimi dirigenti, il presidente Con.Pa.It.ed il presidente FIC, i quali hanno voluto sottolineare l’importanza ditra le associazioni che, esattamente come quelle da loro presiedute, rappresentano settori strategici ed essenziali non solo dal punto di vista economico ma, soprattutto, dal punto di vista culturale e professionale sul piano dell’eccellenza e del prestigio italiano nel mondo. Una convergenza che non può che fare ben sperare in vista di un fare squadra più generale che riguarda un po’ tutto il mondo delle associazioni professionali e i sindacati di imprese (come la Fipe).«Questo protocollo sancisce una collaborazione già in atto da tempo con gli amici e colleghi pasticceri della Con.Pa.It. – dice il presidente FIC,– e certamente giunge in un momento estremamente delicato per tutto il comparto della ristorazione, in cui la voce di migliaia di operatori del settore deve farsi sentire, rispettosa delle Istituzioni ma al contempo forte e decisa. Siamo certi che torneranno anche i grandi eventi dedicati all’agroalimentare ed alla gastronomia e allora Cuochi e Pasticceri saranno nuovamente interpreti di grandi stagioni della cucina italiana».



il peesidente dei pasticceri Con.Pa.It. Angelo Musolino

Musolino: una collaborazione che garantisce più formazione

Sul valore della formazione insiste per parte sua il presidente Co.Pa.It.«In questo periodo – dice – un accordo come questo dà più respiro a chi vuole entrare in un’associazione a tutela della categoria. Noi possiamo oggi possiamo integrarci sempre più col mondo dei cuochi del ristorante perché la cucina ha sempre più bisogno di figure professionali specializzate nella pasticceria. Per molti cuochi sarà l’opportunità di partecipare ai corsi di Con.pa.it. Probabilmente faremo inserire nella nostra formazione anche dimostrazioni di dessert al piatto. Ci sarà poi possibilità che i nostri formatori possano spostarsi e fare corsi nelle sedi della Fic. Attualmente facciamo mensilmente dai 2 ai 3 corsi per Regione vista la situazione Covid. Inoltre abbiamo un corso da qualche anno con CastAliment (“Primi passi in pasticceria”) che è molto utile soprattutto per la base teorica e pratica. Non è più tempo di approssimazione e anche negli istituti alberghieri dovrebbero essere aumentati i corsi di pasticceria».