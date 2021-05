I 5 cioccolatini dello IAL di Legnano. A scuola vince il lavoro di squadra

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 09:30

I cinque cioccolatini realizzati dalla sezione Panificazione e Pasticceria dello IAL di Legnano

IAL, un ventaglio di specializzazioni per una formazione completa

Prova di modulo: un assortimento di cinque cioccolatini ben riuscito

Un dolce assortimento, ben riuscito, come prova di fine modulo

Un lavoro di precisione, studio, intuito e... gioco di squadra

I problemi della DAD e l'importanza della scuola in presenza negli istituti professionali

e latradizionale ha sofferto, da un anno a questa parte, causa le modalità di, ad incassare il colpo più duro sono stati gli studenti delle, che in classe imparano, accanto alle materie classiche, anche un vero e proprio. Ma gli studenti dellonon si sono dati per vinti e hanno messo a segno una gamma vincente diassortiti al termine di un modulo didattico.La sezione didello, punto di riferimento per la formazione professionale in Italia, presente in ben 13 regioni) dioffre un percorso diampio, che passa dai prodotti da forno alla pasticceria elaborata. Il percorso permette ad ogni studente di scegliere il proprio contesto lavorativo futuro, sperimentando diverse mansioni nel corso dei 4 anni scolastici: panetteria, pasticceria, gelateria artigianale o industriale, pizzeria, o ancora all'interno di laboratori dedicati nei supermercati. Ogni anno si realizzano e si approfondiscono in laboratorio nuove ricette.L’ultimo modulo didattico dellaPanificazione e Pasticceria a Legnano si è focalizzato sulla. Gli studenti hanno infatti realizzato undi cinque cioccolatini.La professoressa di laboratorio,- una carriera da pasticcera professionista, poi 10 anni nell'ambito scolastico - parlando dei “suoi ragazzi”, ammette: «Hanno fatto molta strada in questi ultimi tre anni. Molti di loro non erano appassionati e dediti al lavoro come lo sono oggi, ma, attraverso l'impegno deie le esperienze in, sono diventati un gruppo compatto, serio, un gruppo che lavora unito, senza lasciare nessuno indietro. Sono proprio i ragazzi stessi, infatti, ad aiutare i compagni che dimostrano difficoltà».Una studentessa,, ammette, molto lucidamente: «La più grande sfida in laboratorio è sicuramente riuscire a: accordarsi, raggiungere compromessi, evitare di imporsi. Non è facile, ma è anche quello ci aiuta a realizzare un lavoro ben fatto». E questo team di lavoro in particolare ha raggiunto l'obiettivo, portando alla luce un ben riuscito assortimento di cinque piccole chicche “cioccolatose”: un classico, esplosione di cioccolato che si scioglie gradevolmente in bocca; una, in una dolcissima forma a cuore; una, con un ripieno di fragole e zafferano; un, ripieno di liquore e ricoperto da cioccolato fondente; e infine unaI ragazzi hanno saputo coniugare le tecniche apprese in questi anni di formazione scolastica con l’intuito che ogni foodmaker che si rispetti dovrebbe avere. Nonostante pochi di loro abbiano intenzione di specializzarsi in questo "dolce" campo, il modulo “cioccolato” è stato affrontato e svolto con consapevolezza e professionalità. Tutti gli studenti della classe sono d’accordo nel ritenere ilil passaggio più complicato nella realizzazione del cioccolatino: una fase di lavorazione, infatti, che hanno dovuto gestire senza macchinari (se non per il fondente) e che richiede una precisione impeccabile.In questo ultimo anno, questi studenti, ragazzi giovanissimi che già imparano in laboratorio un lavoro, sono stati penalizzati dalla DAD e, in generale, dalle limitazioni dovute alla pandemia. Molti di loro ammettono di aver dovuto recuperare in presenza le lezioni di laboratorio svolte online. Non era paragonabile svolgere i lavori a casa, senza: ildella classe, glipresenti in laboratorio e le indicazioni della professoressa Biasolo - sempre pronta a controllare i minimi dettagli.La studentessaha parlato a nome di tutta la classe, se non di tutto l’istituto: «Durante il Covid abbiamo veramente capito quanto sia importante la scuola. A casa non imparavamo nulla e noi abbiamo davvero voglia di imparare!». Molti di loro hanno una visione, vogliono impegnarsi, continuare gli studi, perfezionarsi. E nonostante il Covid, è bello vedere come ilstia già arrivando, fresco e appassionato, con una manciata di cioccolatini e tanta voglia di imparare!Per informazioni: www.ialombardia.it