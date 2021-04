“I Percorsi del Molino”: si riparte! Formazione online sull'arte bianca

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 12:41

M

Marco Valletta, Pierluigi Sapiente, Cristian Zaghini

La pizza gourmet dall'A alla Z

Il calendario

26 aprile

27 aprile

11 maggio

25 maggio

15 giugno

concentra la sua attenzione sulla formazione allestendo un’aula virtuale dee organizzando una serie di webinar per professionisti ed esperti di settore. A causa dell’attuale emergenza sanitaria che ha portato all’impossibilità di effettuare una didattica in presenza, Molino Grassi ha quindi rinnovato il suo format, decidendo di proporre, guidati dai docenti del Molino.Ogni 15 giorni, vengono tenute 2 lezioni online per giornata, presentate da Marco Valletta. I temi affrontati saranno vari, dalla pizza,, alla focaccia ligure con, fino ai dolci cone la pasta fresca con ancorae ha visto Marco Valletta e Cristian Zaghini approfondire. In seguito Valletta e e Pierluigi Sapiente hanno messo in primo piano. Questo ciclo di sessioni si concluderà il 15 giugno.presenti sul sito di Molino Grassi alla pagina www.molinograssi.it/corsi/webinar.html o attraverso i social: Facebook, Instagram e LinkedIn.“I Percorsi del Molino” è una vera e propria scuola, che si è sempre rivolta a tutti quanti desiderassero saperne di più su temi legati ale alla promozione e valorizzazione della qualità delle materie prime, indispensabili al professionista per comunicare l’importanza del cibo di tutti i giorni.Ore 15,30 Marco Valletta ed Ezio Rocchi –Ore 17,00 Marco Valletta –Ore 15,30 Marco Valletta, Cristian Zaghini e Diego Vitagliano –Ore 17,00 Marco Valletta e Pierluigi Sapiente -Ore 15,30 Marco Valletta e Cristian Zaghini -Ore 17,00 Marco Valletta e Pierluigi Sapiente -Ore 15,30 Marco Valletta e Cristian Zaghini -Ore 17,00 Marco Valletta e Pierluigi Sapiente –Ore 15,30 Marco Valletta, Cristian Zaghini e Pierluigi Sapiente -Per informazioni: www.molinograssi.it