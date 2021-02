“Il mare inizia da qui”: a scuola per la tutela dell’ambiente

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 20:05

Il 90% dei rifiuti plastici in mare proviene da corsi di acqua dolce

Coinvolgere le nuove generazioni

Contribuire alla salvaguardia di un bene prezioso come l’acqua

Il Mare Inizia da Qui, nata a marzo 2018, è un'iniziativa italiana di rilevanza internazionale per la salvaguardia del mare. In collaborazione con Esselunga ha lanciato il progetto educativo dedicato agli studenti. L'obiettivo del progetto è sensibilizzare sul tema della tutela ambientale attraverso l'inserimento nei programmi scolastici di attività volte a mettere in luce il nodo che lega a doppio filo ecosistemi marini e montani, interconnessi tra loro anche se distanti. Basti pensare che il 90% dei rifiuti plastici in mare proviene da corsi di acqua dolce. One Ocean Foundation mette a disposizione una piattaforma digitale e interattiva (ilmareiniziadaqui.org) con una serie di contenuti che guiderà le scuole e i giovani studenti durante le tappe del progetto. Gli istituti potranno richiedere di aderire al progetto firmando la Charta Smeralda - il manifesto di One Ocean Foundation, accessibile a tutti attraverso il sito dedicato che guida individui e organizzazioni verso comportamenti sostenibili - e completando un breve questionario sulle modalità di integrazione di pratiche sostenibili adottate all'interno della scuola. «Come già dichiarato dalle Nazioni Unite - ha commentato il vicepresidente di One Ocean Foundation - il 2021 segna l'inizio del Decennio del Mare e alla loro protezione. È fondamentale, ora più che mai, accrescere la consapevolezza sulla tutela degli oceani coinvolgendo innanzitutto le nuove generazioni con iniziative e attività volte a sensibilizzarle sull'impatto che le azioni hanno sugli ecosistemi marini, anche se fisicamente distanti da essi». Il progetto è supportato da Esselunga, partner di One Ocean Foundation, e rappresenta la naturale prosecuzione della collaborazione iniziata con il lancio del kit educativo: un kit che ha permesso a 8.200 studenti delle quarte elementari di tutta Italia di ripercorrere il viaggio dell'acqua dalle cime alpine fino al mare trattando i temi legati all'inquinamento idrico e da microplastiche, ai delicati equilibri naturali e alla sostenibilità ambientale. «Da sempre riserviamo grande importanza alla promozione di iniziative di educazione rivolte ai giovani, soprattutto se finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, un pilastro fondamentale nella strategia di sostenibilità di Esselunga - ha sottolineato il chief marketing & customer officer di Esselunga - siamo orgogliosi di aver avviato questa preziosa collaborazione con One Ocean Foundation per il progetto Il Mare Inizia da Qui e di contribuire ancora una volta alla conoscenza e alla salvaguardia di un bene prezioso quale l'acqua». A dimostrazione del coinvolgimento ad ampio raggio del progetto, l'Istituto Comprensivo Perugia 6 è stata la prima scuola in Italia a ricevere un riconoscimento da parte di One Ocean Foundation. Per informazioni: www.1ocean.org