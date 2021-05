Molino Grassi, i corsi di formazione diventano gratuiti e online

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 09:30

N

Marco Valletta

Marco Valletta , professore, direttore didattico dei Percorsi del Molino ed esperto di pasta fresca;

, professore, direttore didattico dei Percorsi del Molino ed esperto di pasta fresca; Cristian Zaghini , pizzaiolo, consulente e formatore in Italia e nel mondo;

, pizzaiolo, consulente e formatore in Italia e nel mondo; Diego Vitagliano , pizzaiolo napoletano Doc, tra i precursori della pizza con il cornicione alto “a canotto”;

, pizzaiolo napoletano Doc, tra i precursori della pizza con il cornicione alto “a canotto”; Pierluigi Sapiente , pasticcere pluripremiato, ha lavorato per alcuni dei grandi maestri della pasticceria italiana e internazionale;

, pasticcere pluripremiato, ha lavorato per alcuni dei grandi maestri della pasticceria italiana e internazionale; Ezio Rocchi, mastro panettiere e tra i massimi esperti in Italia della focaccia genovese.

onostante il periodo difficile,, uno spin-off digitale de “I Percorsi del Molino” che, da oltre 10 anni, si rivolge ai professionisti per corsi di formazione specializzati. “”, questo il nome dell’iniziativa, è uno speciale spazio virtuale dedicato a tutti i professionisti che, attraverso un ricco calendario di webinar, hanno la possibilità di formarsi e approfondire temi legati al mondo della farina.Questi eventi online, proprio come “ I Percorsi del Molino ”, intendono promuovere e valorizzare l’importanza della scelta di materie prime di qualità, indispensabili al professionista per comunicare il valore del cibo alla propria clientela. Il tutto sotto la guida di Maestri d’eccezione della panificazione, pizzeria, pasticceria e pasta.“La scuola non si ferma” è unche affrontano argomenti differenti: dalla classica pizza napoletana alla focaccia ligure, dalla pasta fresca, all’abbinamento tra dolci e cocktail, guidati da docenti d’eccezione, i consulenti di Molino Grassi, che vantano anni di esperienza nei rispettivi settori dell’arte bianca. Tra questi professionisti:«Siamo stati tra i primi a credere nell’», sottolinea, direttore commerciale Molino Grassi. «I corsi di formazione, organizzati anche online, guardano alle nuove tendenze della lievitazione e della pasticceria, senza trascurare i fondamentali dell’arte bianca. Un’iniziativa semplice e gratuita per mettere a servizio dei nostri clienti un». In un momento così delicato dove il “faccia a faccia” si è trasformato in “schermo a schermo”, Molino Grassi è riuscito nell’impresa di reinventarsi, offrendo un percorso di formazione unico e totalmente gratuito con lo stesso entusiasmo e calore della sua versione off-line.Per iscriversi ai webinar: www.molinograssi.it