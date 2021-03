OrtoRomi punta sugli studenti e investe in educazione alimentare

Pubblicato il 09 marzo 2021 | 20:28

Per partecipare ai laboratori è necessario che vengano iscriitte gratuitamente le classi interessate

Da progetto in presenza a progetto digitale

Sostenibilità, tre laboratori

Più insalata per tutti : alla scoperta delle scelte sostenibili adottate nelle serre della Cooperativa Agricola OrtoRomi e nell’impianto di lavaggio delle insalate.

come differenziare e riciclare al meglio la plastica, un materiale che, se ben utilizzato, è sostenibile.

Cooperare è meglio che litigare: alla scoperta dei vantaggi del lavorare insieme, con fini comuni, per un maggior benessere della comunità ed un vivere sostenibile.

Educazione alimentare, due laboratori

Lettura delle etichette : come leggere le etichette alimentari e capire cosa raccontano di quello specifico cibo.

La salute e il divertimento sono nel piatto: alla scoperta dei principi nutritivi, in quali alimenti si trovano e come si compone un piatto equilibrato.

Iscrizione gratuita

iferimento italiano per leal consumo, le zuppe fresche e gli estratti di, la Società cooperativa agricolaguarda al futuro rilanciando il, un’iniziativa ideata al fine distudenti sui temi della, dele della, intesa in termini ambientali, economici e sociali.Il progetto è nato nel 2019 con la proposta dipresso la sede di confezionamento di Borgoricco (Padova) e le aziende agricole socie a Boara Polesine (Rovigo) e a Marcon (Venezia). Il progetto era rivolto alle scuole primarie delle province venete di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia.Lanon ha fermato l’iniziativa che è approdata su, trasformandosi da progetto in presenza a progetto digitale. Un’attività che nel 2021, l’proclamato dalla Fao, prosegue sulla piattaforma dicon proposte di contenuti digitali e cartacei gratuiti, rivolti agli studenti delle classi III, IV e V delledi tutt’Italia.I laboratori, da seguire in classe, sono divisi inedPer quanto riguarda la prima, gli studenti apprenderanno il significato della parola “sostenibilità” e le sue declinazioni ambientali, sociali ed economiche, nonché i vantaggi che ne derivano.I docenti potranno scegliere tra 3 laboratori:Con questogli studenti apprenderanno cosa significa essere consapevoli del cibo che si sceglie, del valore sociale della sua condivisione, nonché dell’importanza di conoscere e apprezzare stagionalità e varietà di frutta e verdura come ricchezza.Si potrà scegliere tra 2 laboratori:Sulla piattaforma i laboratori sono supportati da, video per visite virtuali e altri contenuti video informativi come per esempio schede pdf stampabili, suddivise incon giochi e schede per gli studenti. Perai laboratori è necessario chee che la scuola sia dotata di unPer informazioni: www.ortoromiperlascuola.it