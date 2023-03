Pasqua, un'opportunità fondamentale per la pasticceria

La festività di Pasqua per il mondo della pasticceria artigianale riveste un’importanza fondamentale. Dopo il Natale è la fonte di reddito che contribuisce a dare struttura al bilancio dell’attività. Due i filoni auriferi, se così possiamo definirli. I grandi lievitati, rappresentati in primis dalla colomba, e l’universo cioccolato. La colomba pasquale rappresenta il 40% del volume rapportato al panettone di Natale.

Entrambi rimangono ancorati alla tradizione per quanto riguarda la forma, ma in merito agli inserimenti l’evoluzione è ormai una costante. Con il vantaggio che con il dolce di Pasqua ci si può sbizzarrire con gusti anche estivi, fino a qualche anno fa impensabili e improponibili. Il secondo protagonista di questo periodo è il cioccolato, di cui si fa un utilizzo sempre più rilevante. Le uova dominano la scena, come da tradizione, ma anche i soggetti di fantasia si stanno imponendo all’attenzione dei consumatori.

Le decorazioni esaltano la creatività dell’artigiano, che si sente ancor più stimolato dalla domanda crescente del mercato. Negli ultimi anni la pasticceria artigianale sta diventando un competitor di tutto rispetto dell’industria sia sul fronte colombe sia su quello cioccolato, inteso come uova e creazioni dedicate alla festività. Due segmenti, cosa non di poco conto, dall’alto margine di remunerazione. Un ulteriore aspetto da sottolineare riguarda il valore aggiunto conferito dal periodo dell’anno.

Pasqua è simbolo di rinascita dal punto di vista religioso, ma allo stesso tempo è il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile. La natura rifiorisce e tornano i colori vivi. Tutti spunti da elaborare in laboratorio. Il pasticcere artigiano dà libero sfogo a creatività e fantasia. Una rinascita che si riverbera non solo nella produzione, ma anche nel packaging. Le confezioni, infatti, sono tutte un susseguirsi di colori. La Primavera illumina la pasticceria. Scatole, nastri e vassoi vestono un cromatismo che corre in parallelo a quello che viene esposto nelle nostre vetrine.