Riparte il progetto formativo di Unilever Food Solutions e Fic

Il progetto FoodArt, programma completo di formazione continua e ispirazione degli chef promosso da Unilever Food Solutions in collaborazione con Federazione italiana cuochi (Fic), oggi alla sua terza edizione, riprende dopo la pausa estiva con un ricco calendario di eventi online a partire dal 4 ottobre. “FoodArt III: lo Chef del Futuro” si sviluppa intorno a diversi temi. Esplora, infatti i nuovi bisogni dello chef che si prepara alle sfide future e fornisce soluzioni e strumenti per affrontarle con successo, anche grazie al contributo di professionisti ed esperti nelle aree individuate come cruciali per chi oggi opera nel mondo della ristorazione: Full Cost, Healthy Eating, Food Waste e Digital Capabilities.

Attorno a queste tematiche si sono svolti nella prima parte dell’anno numerosi incontri formativi, che tornano a partire da ottobre in una formula interamente digitale con webinar che affronteranno di volta in volta una tematica differente. Il format prescelto è quello di appuntamenti live e on demand della durata di 30 minuti in cui un rappresentante locale Fic dell’area territoriale coinvolta e il giornalista Antonio Iacona introdurranno l’argomento e presenteranno gli ospiti speciali, tutti esperti del tema individuato. Per ognuna delle aree tematiche Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions, da oltre 20 anni membro della Federazione italiana cuochi, proporrà un’originale ricetta, sempre legata al tema del corso, e al termine dell’incontro risponderà alle domande dei partecipanti.

Food Waste 1/3 Full Cost 2/3 Healthy Eating 3/3 Previous Next

Il programma di webinar si propone così come ulteriore concreto strumento al servizio del mondo della ristorazione professionale, fruibile in diretta nelle date programmate e sempre disponibile on demand da ogni dispositivo.

Qui il calendario dei webinar “FoodArt III: lo Chef del Futuro” in diretta streaming, fruibili anche successivamente on demand. Il calendario può essere soggetto a cambiamenti. Consultare per conferma i canali social Fic e i siti www.fic.it e www.unileverfoodsolutions.it o rivolgersi alla propria sede Fic regionale.

4 ottobre (Nord): Full Cost

10 ottobre (Sud): Food Waste

20 ottobre (Nord): Healthy Eating

25 ottobre (Centro): Full Cost

8 novembre (Nord): Food Waste

15 novembre (Sud): Healthy Eating

22 novembre (Sud): Full Cost

29 novembre (Centro): Food Waste

Le ricette presentate durante gli incontri formativi sono state ideate dagli chef Giuseppe Buscicchio e Pierluca Ardito, Team Coach della Nazionale Italiana Cuochi e raccolte insieme ai contributi dei professionisti ed esperti nell’esclusivo volume “FoodArt III: lo Chef del Futuro”, scaricabile previa registrazione

Unilever Food Solutions Italia

via Paolo di Dono 3/A - 00142 Roma

Tel 800 480000